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En fazla nükleer silaha sahip ülkeler
En fazla nükleer silaha sahip ülkeler
Stockholm merkezli İsveç Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, nükleer silaha sahip olan ülkeler 2021 başında konuşlanmış savaş başlıkları... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T19:42+0300
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2021-08-19T01:41+0300
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nükleer silahlanma
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En fazla nükleer silaha sahip olan ülkelere dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte:
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infografik, abd, rusya, fransa, nükleer silah, nükleer silahsızlanma, savaş başlığı, nükleer silahlanma, çin halk cumhuriyeti
En fazla nükleer silaha sahip ülkeler 19:42 18.08.2021 (güncellendi: 01:41 19.08.2021)
Stockholm merkezli İsveç Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine göre, nükleer silaha sahip olan ülkeler 2021 başında konuşlanmış savaş başlıkları sayısını 105 arttırarak 3720'den 3825'e kadar çıkardı. Bununla birlikte, toplam savaş başlığı sayısının 320 azalarak 13400'den 13080'e düştüğü belirtildi.
En fazla nükleer silaha sahip olan ülkelere dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte: