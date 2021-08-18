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Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T19:48+0300
2021-08-18T19:48+0300
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recep tayyip erdoğan, birleşik arap emirlikleri
Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
19:48 18.08.2021 (güncellendi: 19:49 18.08.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.