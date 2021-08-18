https://tr.sputniknews.com/20210818/erdogan-yonetimde-kim-olursa-olsun-afganistanin-yaninda-yer-almak-ahde-vefanin-geregidir-1048140245.html

Erdoğan: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz

Erdoğan: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasına ilişkin olarak, "Afganistan yönetiminde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T21:23+0300

2021-08-18T21:23+0300

2021-08-18T21:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz" dedi.Taliban yöneticilerinin itidalli açıklamalarını memnuniyetle karşıladıkalarını aktaran Erdoğan, "Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız" diye konuştu.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan