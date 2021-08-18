Erdoğan: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz

Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz" dedi.Taliban yöneticilerinin itidalli açıklamalarını memnuniyetle karşıladıkalarını aktaran Erdoğan, "Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasına ilişkin olarak, "Afganistan yönetiminde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir" dedi.
Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, "Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz" dedi.
Taliban yöneticilerinin itidalli açıklamalarını memnuniyetle karşıladıkalarını aktaran Erdoğan, "Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız" diye konuştu.