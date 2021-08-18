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https://tr.sputniknews.com/20210818/f1-japonya-grand-prixsi-iptal-edildi-1048123183.html
F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi
F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T12:05+0300
2021-08-18T12:05+0300
dünya
japonya
formula 1
grand prix
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Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Kovid-19 kaynaklı organizasyon güçlükleri sebebiyle bu yıl yapılmayacak.Açıklamada, F1 yönetiminin takvimde oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başladığı da belirtildi.
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japonya, formula 1, grand prix

F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi

12:05 18.08.2021
© AAF1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi
F1 Japonya Grand Prix'si iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Kovid-19 kaynaklı organizasyon güçlükleri sebebiyle bu yıl yapılmayacak.
Açıklamada, F1 yönetiminin takvimde oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başladığı da belirtildi.
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