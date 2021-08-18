https://tr.sputniknews.com/20210818/facebook-talibanla-ilgili-icerikleri-yasakladi-1048116549.html
Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı
Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı
Sosyal paylaşım platformu Facebook, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T03:57+0300
2021-08-18T03:57+0300
2021-08-18T03:57+0300
dünya
afganistan
taliban
facebook
whatsapp
instagram
yasak
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CNBC’nin aktardığına göre, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram’ın yanı sıra, mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladıklarını duyurdu.Facebook sözcüsü, açıklamasında, "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü ve yaptırımlar altında, tehlikeli örgütler politikalarımız uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmalarını yasakladık" dedi.Sözcü, şirket bünyesinde ilgili tüm içeriklerin izlenmesi ve gerektiğinde kaldırılması için özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, Dari ve Peştuca gibi yerel dilleri konuşan Afgan uzmanlardan yardım aldıklarını kaydetti.Facebook çalışanlarının, Taliban ve destekçilerine ait hesapların yanı sıra, hareketi destekleyen açıklamaların yayınlandığı profilleri de kaldırmaları bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, taliban, facebook, whatsapp, instagram, yasak
Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı
Sosyal paylaşım platformu Facebook, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi.
CNBC’nin aktardığına göre, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram’ın yanı sıra, mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladıklarını duyurdu.
Facebook sözcüsü, açıklamasında, "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü ve yaptırımlar altında, tehlikeli örgütler politikalarımız uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmalarını yasakladık" dedi.
Sözcü, şirket bünyesinde ilgili tüm içeriklerin izlenmesi ve gerektiğinde kaldırılması için özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, Dari ve Peştuca gibi yerel dilleri konuşan Afgan uzmanlardan yardım aldıklarını kaydetti.
Facebook çalışanlarının, Taliban ve destekçilerine ait hesapların yanı sıra, hareketi destekleyen açıklamaların yayınlandığı profilleri de kaldırmaları bekleniyor.