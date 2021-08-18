Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/facebook-talibanla-ilgili-icerikleri-yasakladi-1048116549.html
Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı
Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı
Sosyal paylaşım platformu Facebook, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T03:57+0300
2021-08-18T03:57+0300
dünya
afganistan
taliban
facebook
whatsapp
instagram
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1044987913_0:86:1801:1099_1920x0_80_0_0_537cd7de88207bf3db2ed70198923669.jpg
CNBC’nin aktardığına göre, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram’ın yanı sıra, mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladıklarını duyurdu.Facebook sözcüsü, açıklamasında, "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü ve yaptırımlar altında, tehlikeli örgütler politikalarımız uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmalarını yasakladık" dedi.Sözcü, şirket bünyesinde ilgili tüm içeriklerin izlenmesi ve gerektiğinde kaldırılması için özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, Dari ve Peştuca gibi yerel dilleri konuşan Afgan uzmanlardan yardım aldıklarını kaydetti.Facebook çalışanlarının, Taliban ve destekçilerine ait hesapların yanı sıra, hareketi destekleyen açıklamaların yayınlandığı profilleri de kaldırmaları bekleniyor.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1044987913_110:0:1689:1184_1920x0_80_0_0_3a33d871b58a9c71f78a646800d1e444.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, facebook, whatsapp, instagram, yasak

Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı

03:57 18.08.2021
© AFP 2021 / Olivier DoulieryFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AFP 2021 / Olivier Douliery
Abone ol
Sosyal paylaşım platformu Facebook, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi.
CNBC’nin aktardığına göre, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram’ın yanı sıra, mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladıklarını duyurdu.
Facebook sözcüsü, açıklamasında, "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü ve yaptırımlar altında, tehlikeli örgütler politikalarımız uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmalarını yasakladık" dedi.
Sözcü, şirket bünyesinde ilgili tüm içeriklerin izlenmesi ve gerektiğinde kaldırılması için özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, Dari ve Peştuca gibi yerel dilleri konuşan Afgan uzmanlardan yardım aldıklarını kaydetti.
Facebook çalışanlarının, Taliban ve destekçilerine ait hesapların yanı sıra, hareketi destekleyen açıklamaların yayınlandığı profilleri de kaldırmaları bekleniyor.
120000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:57Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı
03:38Rus Dışişleri: Rusya, Kuzey Makedonya'nın dostça olmayan adımını karşılıksız bırakmayacak
03:27Rus Amiral Essen fırkateyni İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştiriyor
03:09Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS uçağı Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdi
03:07Rusya’dan Google’a yeni ceza kararı
03:01Novatek’in Sibirya’daki yatağında patlama: 5 yaralı
02:55Duma Başkanı Volodin: Afganistan'daki durum ABD dış politikasının çöküşünü gösteriyor
02:42İran Cumhurbaşkanı Reisi: Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır
02:322022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı
02:31Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
02:19Serhat Kantaş: Sakladığım tüfeği hazır edip, Bensu döndüğünde ateş ettim
02:13Fransa'da orman yangınları: 5 itfaiyeci yaralandı
01:57ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Teksas Valisi Kovid-19'a yakalandı
01:56Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'daki son durumu görüştü
01:37Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi, kentteki durumu gözlemlemek üzere Kabil'de gezinti yapacak
01:36Van'da, iki apartman dairesinde 115 kaçak göçmen bulundu
01:22Haiti'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi
01:17Bartın'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki kız kardeş kayboldu
01:01Sağlık Bakanı Koca 3 ilin 'düşük riskli iller' arasına girdiğini açıkladı
00:58Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun komutanı: Yeni savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil