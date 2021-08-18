https://tr.sputniknews.com/20210818/facebook-talibanla-ilgili-icerikleri-yasakladi-1048116549.html

Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı

Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı

Sosyal paylaşım platformu Facebook, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T03:57+0300

2021-08-18T03:57+0300

2021-08-18T03:57+0300

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CNBC’nin aktardığına göre, sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram’ın yanı sıra, mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Taliban'a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladıklarını duyurdu.Facebook sözcüsü, açıklamasında, "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü ve yaptırımlar altında, tehlikeli örgütler politikalarımız uyarınca şirket hizmetlerinden faydalanmalarını yasakladık" dedi.Sözcü, şirket bünyesinde ilgili tüm içeriklerin izlenmesi ve gerektiğinde kaldırılması için özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, Dari ve Peştuca gibi yerel dilleri konuşan Afgan uzmanlardan yardım aldıklarını kaydetti.Facebook çalışanlarının, Taliban ve destekçilerine ait hesapların yanı sıra, hareketi destekleyen açıklamaların yayınlandığı profilleri de kaldırmaları bekleniyor.

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afganistan, taliban, facebook, whatsapp, instagram, yasak