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Fatih Altaylı: Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz
Fatih Altaylı: Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, odağında göçmenlerin bulunduğu tartışmaları değerlendirirken kendilerine yöneltilen tepkiyi eleştirdi. Altaylı, "Biz bir... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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suriye
afganistan
göçmen
göç
fatih altaylı
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Bir işgal metodu olarak göç' başlığıyla yayımlanan yazısında son dönemde göçmenlerle ilgili yürütülen tartışmaları değerlendirdi.Sözlerine "Biz 'Bu göçmen dalgası normal değil' diyerek itiraz ettikçe, ABD Ordusu’nun 'Göç’ün bir silah olarak kullanılması' başlıklı tezini gösterip Türkiye’ye yönelik göç dalgasının arkasındaki niyeti sergiledikçe 'Taliban kafalılar' ve 'Sol kafasızlar' ortak bir biçimde bizi 'faşist' diye nitelemeye devam ediyorlar" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:'Tek düşündüğümüz ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği'"Oysa kendi düşüncesi dışındaki düşünceleri faşist diye yaftalayanlardır asıl faşistler. Oysa bizim tek düşündüğümüz ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği. Göç yolu ile Türkiye’nin dokusunun bozulmak istendiğini, yıllardır Kürt-Türk çatışmasına bu milletin sağduyusunun izin vermediğini, cemaatler ve tarikatlar eli ile bile bu ülkenin karıştırılamadığını görenlerin son silahı bu göç.Türkiye’yi ancak bu yolla destabilize edeceklerini görüyorlar ve bu göçü üzerimize yönlendiriyorlar. Bunu destekleyenler ise bu güçlerin iç uzantıları. Fondaşlar, ulus millet karşıtları, köle tüccarları ve ahmaklar. 'Bize faşist diyenlere bir tek söz söyleyeyim'Bize faşist diyenlere bir tek söz söyleyeyim. Ey ahmak sürüsü. Stalingrad’a saldıran Hitler ordusu mu faşistti yoksa Stalingrad’ı canı pahasına savunan Ruslar mı! Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz. Bugün fikren. Yarın nasıl gerekirse öyle. Siz ise tüm aptallığınızla bu ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz. Tabi eğer satılmışlığınızla değilse."
suriye
afganistan
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suriye, afganistan, göçmen, göç, fatih altaylı

Fatih Altaylı: Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz

11:53 18.08.2021
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, odağında göçmenlerin bulunduğu tartışmaları değerlendirirken kendilerine yöneltilen tepkiyi eleştirdi. Altaylı, "Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz. Bugün fikren. Yarın nasıl gerekirse öyle" dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Bir işgal metodu olarak göç' başlığıyla yayımlanan yazısında son dönemde göçmenlerle ilgili yürütülen tartışmaları değerlendirdi.
Sözlerine "Biz 'Bu göçmen dalgası normal değil' diyerek itiraz ettikçe, ABD Ordusu’nun 'Göç’ün bir silah olarak kullanılması' başlıklı tezini gösterip Türkiye’ye yönelik göç dalgasının arkasındaki niyeti sergiledikçe 'Taliban kafalılar' ve 'Sol kafasızlar' ortak bir biçimde bizi 'faşist' diye nitelemeye devam ediyorlar" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

'Tek düşündüğümüz ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği'

"Oysa kendi düşüncesi dışındaki düşünceleri faşist diye yaftalayanlardır asıl faşistler. Oysa bizim tek düşündüğümüz ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği. Göç yolu ile Türkiye’nin dokusunun bozulmak istendiğini, yıllardır Kürt-Türk çatışmasına bu milletin sağduyusunun izin vermediğini, cemaatler ve tarikatlar eli ile bile bu ülkenin karıştırılamadığını görenlerin son silahı bu göç.
Türkiye’yi ancak bu yolla destabilize edeceklerini görüyorlar ve bu göçü üzerimize yönlendiriyorlar. Bunu destekleyenler ise bu güçlerin iç uzantıları. Fondaşlar, ulus millet karşıtları, köle tüccarları ve ahmaklar.

'Bize faşist diyenlere bir tek söz söyleyeyim'

Bize faşist diyenlere bir tek söz söyleyeyim. Ey ahmak sürüsü. Stalingrad’a saldıran Hitler ordusu mu faşistti yoksa Stalingrad’ı canı pahasına savunan Ruslar mı! Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz. Bugün fikren. Yarın nasıl gerekirse öyle. Siz ise tüm aptallığınızla bu ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz. Tabi eğer satılmışlığınızla değilse."
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