https://tr.sputniknews.com/20210818/fransada-orman-yanginlari-5-itfaiyeci-yaralandi-1048115001.html

Fransa'da orman yangınları: 5 itfaiyeci yaralandı

Fransa'da orman yangınları: 5 itfaiyeci yaralandı

Fransa’nın güneyindeki Aude ilinde çok sayıda orman yangınının çıktığı, müdahalede bulunan yangın söndürme ekiplerinden 5 itfaiyecinin yaralandığı açıklandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

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itfaiyeci

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İspanya sınırındaki Aude Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün Durban semti yakınlarında çıkan yangın fazla yayılmadan kontrol altına alındı ancak Bizanet yakınlarındaki 60 hektarlık alana yayılan yangın halen söndürülemedi. Yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Rüzgarın yönünün değişmesi bekleniyor5 uçak ve 2 helikopter ile 450 itfaiyeci, Aude sınırlarındaki 4 noktada çıkan yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor.Yetkililer, yangına müdahaleyi zorlaştıran hava koşulları ve rüzgarın yönünün yarın akşam değişmesinin beklendiğini duyurdu.Bölgenin Peyriac-de-Mec semti yakınlarında bu akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle İspanya'ya giden A9 otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210817/fransadaki-orman-yangininda-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1048100223.html

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