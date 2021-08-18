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https://tr.sputniknews.com/20210818/fransanin-var-bolgesinde-orman-yanginlari-devam-ediyor-2-kisi-hayatini-kaybetti-1048141392.html
Fransa'nın Var bölgesinde orman yangınları devam ediyor: 2 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın Var bölgesinde orman yangınları devam ediyor: 2 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T22:17+0300
2021-08-18T22:17+0300
dünya
fransa
orman yangını
itfaiyeci
var
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Var Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının halen kontrol altına alınamadığı, elverişsiz rüzgarlar nedeniyle alevlerin 2 noktada şiddetlendiği belirtildi.Açıklamada, yaklaşık 1200 itfaiyecinin mücadele ettiği yangının 7 bin hektardan fazla alanı kapladığı aktarıldı.Yangına müdahale eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin dumandan etkilendiği ifade edildi.France Bleu Provence'ın haberine göre, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni Grimaud'da yanan bir evde bulunurken, 1 kişi kayboldu, yangının başından bu yana 29 kişi yaralandı.İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçak ve helikopterle müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edildi.Aude ili civarındaki yangınlar sürüyorDiğer yandan ülkenin güneyinde Aude ili civarında çıkan 4 yangından 2'si kontrol altına alındı.Toplamda 240 itfaiyecinin mücadele ettiği yangınlarda Peyriac-de-Mer ve Durban noktalarındakiler kontrol altına alınırken, Bizanet'te Narbonne kenti yakınlarındaki iki noktada çıkan yangınlar halen yayılma tehdidini sürdürüyor.Yangınlarda 1'i ağır 6 itfaiyeci yaralanırken, 80 hektarlık alan kül oldu.Vaucluse ilinde sönen yangın yeniden başladıÜlkenin güneyindeki Vaucluse'da Beaumes-de-Venise kentinde yerel saatle 02.00 sularında başlayan ve akşama doğru söndürülen yangın, Graveyron tepesinde gece yeniden alevlendi.Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 240 hektarlık alan yanarken, 2 otomobil de alevlere teslim oldu.Sıcak çarpması nedeniyle 6 itfaiyeci yaralanırken, 150 kişi evlerinden tahliye edildi.Ayrıca, Gard ilindeki Nimes kenti yakınlarında bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınıyla 70 kadar itfaiyeci mücadele ederken, Herault ilinde makilik alanda 3 noktada çıkan ve şu ana kadar 50 hektarlık alanın yandığı yangınlarla 300 kadar itfaiyeci mücadele ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/fransanin-guneyindeki-orman-yangini-suruyor-7-bin-hektarlik-alana-yayildi-1048111300.html
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fransa, orman yangını, itfaiyeci, var

Fransa'nın Var bölgesinde orman yangınları devam ediyor: 2 kişi hayatını kaybetti

22:17 18.08.2021
© REUTERS / Eric GaillardFransa - orman yangını
Fransa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Eric Gaillard
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Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde pazartesi çıkan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Var Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Gonfaron kasabası yakınlarında Maures Masifi'nde başlayan orman yangınının halen kontrol altına alınamadığı, elverişsiz rüzgarlar nedeniyle alevlerin 2 noktada şiddetlendiği belirtildi.
Açıklamada, yaklaşık 1200 itfaiyecinin mücadele ettiği yangının 7 bin hektardan fazla alanı kapladığı aktarıldı.
Yangına müdahale eden 7 itfaiyecinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin dumandan etkilendiği ifade edildi.
France Bleu Provence'ın haberine göre, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni Grimaud'da yanan bir evde bulunurken, 1 kişi kayboldu, yangının başından bu yana 29 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra uçak ve helikopterle müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan 10 bine yakın kişi ve sahil kenarına yakın birçok kamp alanı tahliye edildi.

Aude ili civarındaki yangınlar sürüyor

Diğer yandan ülkenin güneyinde Aude ili civarında çıkan 4 yangından 2'si kontrol altına alındı.
Toplamda 240 itfaiyecinin mücadele ettiği yangınlarda Peyriac-de-Mer ve Durban noktalarındakiler kontrol altına alınırken, Bizanet'te Narbonne kenti yakınlarındaki iki noktada çıkan yangınlar halen yayılma tehdidini sürdürüyor.
Yangınlarda 1'i ağır 6 itfaiyeci yaralanırken, 80 hektarlık alan kül oldu.
Fransa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
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Fransa'nın güneyindeki orman yangını sürüyor: 7 bin hektarlık alana yayıldı
Dün, 22:28

Vaucluse ilinde sönen yangın yeniden başladı

Ülkenin güneyindeki Vaucluse'da Beaumes-de-Venise kentinde yerel saatle 02.00 sularında başlayan ve akşama doğru söndürülen yangın, Graveyron tepesinde gece yeniden alevlendi.
Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında 240 hektarlık alan yanarken, 2 otomobil de alevlere teslim oldu.
Sıcak çarpması nedeniyle 6 itfaiyeci yaralanırken, 150 kişi evlerinden tahliye edildi.
Ayrıca, Gard ilindeki Nimes kenti yakınlarında bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınıyla 70 kadar itfaiyeci mücadele ederken, Herault ilinde makilik alanda 3 noktada çıkan ve şu ana kadar 50 hektarlık alanın yandığı yangınlarla 300 kadar itfaiyeci mücadele ediyor.
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