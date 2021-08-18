https://tr.sputniknews.com/20210818/galatasarayda-marcao-kadro-disi-birakildi-1048135861.html

Galatasaray'da Marcao kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Marcao kadro dışı bırakıldı

Galatasaray, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T18:25+0300

2021-08-18T18:25+0300

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yaşam

saldırı

galatasaray

öfke

marcao

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Marcao, geçen pazartesi oynanan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak saldırmış, sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.Marcao özür dilemişti: Öfkeme yenik düştümMarcao, yaşananlara ilişkin dün bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli stoper, Kerem Aktürkoğlu ve camiadan özür dilerken, "Öfkeme yenik düştüm" demişti.Brezilyalı futbolcu, "Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum" demişti.

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saldırı, galatasaray, öfke, marcao