Galatasaray'da Marcao kadro dışı bırakıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Marcao, geçen pazartesi oynanan Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak saldırmış, sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.Marcao özür dilemişti: Öfkeme yenik düştümMarcao, yaşananlara ilişkin dün bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli stoper, Kerem Aktürkoğlu ve camiadan özür dilerken, "Öfkeme yenik düştüm" demişti.Brezilyalı futbolcu, "Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum" demişti.
Galatasaray, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."