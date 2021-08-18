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https://tr.sputniknews.com/20210818/galatasarayda-ogulcan-caglayan-krizi-cozuldu-rizespor-ile-anlasma-saglandi-1048124886.html
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü: Rizespor ile anlaşma sağlandı
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü: Rizespor ile anlaşma sağlandı
Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan konusunda Rizespor ile anlaşmaya varıldı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:01+0300
2021-08-18T13:01+0300
yaşam
galatasaray
lisans
bonservis
oğulcan çağlayan
rizespor
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Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu, çözüme kavuştu. Galatasaray, Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı.Galatasaray ile Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Rizespor'a gönderecek.Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Rizespor'un yolunu tutacak.Fanatik’in haberine göre, transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın, 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
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galatasaray, lisans, bonservis, oğulcan çağlayan, rizespor

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü: Rizespor ile anlaşma sağlandı

13:01 18.08.2021
© AAOğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan konusunda Rizespor ile anlaşmaya varıldı.
Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu, çözüme kavuştu. Galatasaray, Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı.
Galatasaray ile Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Rizespor'a gönderecek.
Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Rizespor'un yolunu tutacak.
Fanatik’in haberine göre, transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın, 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
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