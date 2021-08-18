https://tr.sputniknews.com/20210818/galatasarayda-ogulcan-caglayan-krizi-cozuldu-rizespor-ile-anlasma-saglandi-1048124886.html

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü: Rizespor ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü: Rizespor ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan konusunda Rizespor ile anlaşmaya varıldı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T13:01+0300

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yaşam

galatasaray

lisans

bonservis

oğulcan çağlayan

rizespor

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Galatasaray'da transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan'ın durumu, çözüme kavuştu. Galatasaray, Rizespor ile transfer adına anlaşma sağladı.Galatasaray ile Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Rizespor'a gönderecek.Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Rizespor'un yolunu tutacak.Fanatik’in haberine göre, transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın, 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

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galatasaray, lisans, bonservis, oğulcan çağlayan, rizespor