https://tr.sputniknews.com/20210818/gaziantepli-futbolcu-dogmamis-bebegini-koronavirusten-kaybetti-1048136135.html

Gaziantepli futbolcu doğmamış bebeğini koronavirüsten kaybetti

Gaziantepli futbolcu doğmamış bebeğini koronavirüsten kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Recep Niyaz’ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle doğmamış bebeğini... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T18:22+0300

2021-08-18T18:22+0300

2021-08-18T18:22+0300

yaşam

gaziantepspor

koronavirüs

recep niyaz

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Konu ile ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz’ın biricik eşi Betül Niyaz’ın yakalandığı Kovid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir. Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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2021

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gaziantepspor, koronavirüs, recep niyaz