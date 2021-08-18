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Gök bilimciler, galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı
Gök bilimciler, galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı
Gök bilimciler, uzayın derinliklerinde galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalayarak paylaştı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T14:33+0300
2021-08-18T14:35+0300
fotoğraf
uzay
galaksi
güneş
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BBC'deki habere göre, İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden Dr. Leah Morabito'nun ekibi, yürüttüğü çalışmada normalden çok daha yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayarak galaksilerin iç işleyişini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koydu.Çalışmada, 9 Avrupa ülkesindeki 70 binden fazla 1 metrelik antenlerin birbirine bağlanmasıyla görüntülerin çözünürlüğü önemli ölçüde iyileştirildi.Manchester Üniversitesi'nden Dr. Neal Jackson, elde edilen ayrıntılı görüntülerin, galaksilerin bir yıldız koleksiyonundan çok daha fazlası olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek galaksilerin, kara deliklerden güç alan dinamik güneş ve gezegen yapım fabrikaları olduğuna işaret etti.Jackson, "Galaksi evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tam ortadaki kara deliği anlamamız gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı çünkü galaksilerin nasıl evrimleştiği üzerinde oldukça temel bir etkiye sahip gibi görünüyor" ifadesini kullandı.Araştırmacılar, yeni görüntülerin kara deliklerin yıldız ve gezegen oluşumundaki rolü hakkında daha fazla fikir verebileceğini belirterek bunların galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair anlayışı değiştireceğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20201001/spiral-galaksilerden-yildiz-kumelerine-eylul-ayinda-cekilen-uzay-goruntuleri-1042952584.html
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fotoğraf, uzay, galaksi, güneş

Gök bilimciler, galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı

14:33 18.08.2021 (güncellendi: 14:35 18.08.2021)
© Fotoğraf : LOFAR & HubbleGalaksilerin detaylı fotoğrafı, Durham Üniversitesi
Galaksilerin detaylı fotoğrafı, Durham Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf : LOFAR & Hubble
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Gök bilimciler, uzayın derinliklerinde galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalayarak paylaştı.
BBC'deki habere göre, İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden Dr. Leah Morabito'nun ekibi, yürüttüğü çalışmada normalden çok daha yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayarak galaksilerin iç işleyişini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koydu.
Çalışmada, 9 Avrupa ülkesindeki 70 binden fazla 1 metrelik antenlerin birbirine bağlanmasıyla görüntülerin çözünürlüğü önemli ölçüde iyileştirildi.
Manchester Üniversitesi'nden Dr. Neal Jackson, elde edilen ayrıntılı görüntülerin, galaksilerin bir yıldız koleksiyonundan çok daha fazlası olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek galaksilerin, kara deliklerden güç alan dinamik güneş ve gezegen yapım fabrikaları olduğuna işaret etti.
Jackson, "Galaksi evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tam ortadaki kara deliği anlamamız gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı çünkü galaksilerin nasıl evrimleştiği üzerinde oldukça temel bir etkiye sahip gibi görünüyor" ifadesini kullandı.
Araştırmacılar, yeni görüntülerin kara deliklerin yıldız ve gezegen oluşumundaki rolü hakkında daha fazla fikir verebileceğini belirterek bunların galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair anlayışı değiştireceğini ifade etti.
Eylül'ün uzay fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2020
MULTİMEDYA
Spiral galaksilerden yıldız kümelerine: Eylül ayında çekilen uzay görüntüleri
1 Ekim 2020, 23:50
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