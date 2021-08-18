https://tr.sputniknews.com/20210818/gorbacov-agustos-91deki-darbe-girisiminin-sonuclari-feciydi-1048132735.html

Gorbaçov: Ağustos 91'deki darbe girişiminin sonuçları feciydi

Gorbaçov: Ağustos 91'deki darbe girişiminin sonuçları feciydi

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Ağustos 1991'deki darbe girişimini gerçekleştirenlerin ülkeyi korumak amacıyla hareket ettiklerini... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T16:35+0300

2021-08-18T16:35+0300

2021-08-18T16:35+0300

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Ağustos 1991'deki darbe girişiminin 30. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Gorbaçov, "Darbeciler, beni Foros'ta tecrit edip her türlü iletişimi keserek temsilcilerini bana gönderdiklerinde, olağanüstü hal kararnamesini imzalama taleplerini kesin dille reddettim. Yaptıklarının suç, maceraperestlik olduğunu söyledim. Olağanüstü Hal Komitesi'nin halkı aldattığını ve iktidarı gasp ettiğini belirttim. Darbecilerin macerası, SSCB devlet başkanı ile Rusya devlet başkanının sağlam duruşu, binlerce Moskovalının, çok sayıda sivil toplum önderinin, milletvekilinin cesareti sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.Halkın eski düzene geri dönmek istemediğini ve 'perestroyka' (yeniden yapılanma) sonucunda kurulan demokratik kurumların genel olarak sınavı geçtiğini belirten Gorbaçov, "Cumhuriyetler, bağımsız bildirgesini kabul etti ancak SSCB'yi yenilenmiş halde koruma şansı her şeye rağmen mevcuttu. Ancak aralıkta ikinci darbe geldi ve Rusya, Ukrayna ve Belarus liderleri SSCB'nin varlığının sona erdiğinin beyan edildiği Belovej Anlaşması'nı imzaladı" ifadelerini kullandı.Gorbaçov, darbe girişimininin organizatörlerinin SSCB'nin dağılmasından sorumlu olduğunu vurguladı.Belovej Anlaşması, 8 Aralık 1991'de Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kravçuk ve Belarus Devlet Başkanı Stanislav Şuşkeviç tarafından imzalanmıştı.

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rusya, sovyetler birliği, mihail gorbaçov