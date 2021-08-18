Haiti'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi

Karayip ülkesi Haiti'de Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.Sivil savunma yetkilileri, 6900'den fazla kişinin de yaralandığını ve çok sayıda insanın kayıp olduğunu duyurdu.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Tropik Grace fırtınasının 25 cm yağış bırakmasından ve sonucunda oluşabilecek selin heyelana yol açmasından korkuluyor.
Sivil savunma yetkilileri, 6900'den fazla kişinin de yaralandığını ve çok sayıda insanın kayıp olduğunu duyurdu.
Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Tropik Grace fırtınasının 25 cm yağış bırakmasından ve sonucunda oluşabilecek selin heyelana yol açmasından korkuluyor.