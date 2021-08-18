https://tr.sputniknews.com/20210818/haitide-meydana-gelen-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1941e-yukseldi-1048114236.html

Haiti'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi

Haiti'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi

Haiti açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T01:22+0300

2021-08-18T01:22+0300

2021-08-18T01:22+0300

dünya

haiti

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048114211_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2819384a0c9e0cb53d6e2908ea4d8284.jpg

Karayip ülkesi Haiti'de Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.Sivil savunma yetkilileri, 6900'den fazla kişinin de yaralandığını ve çok sayıda insanın kayıp olduğunu duyurdu.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Tropik Grace fırtınasının 25 cm yağış bırakmasından ve sonucunda oluşabilecek selin heyelana yol açmasından korkuluyor.

haiti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haiti, deprem