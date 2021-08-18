İmamoğlu'ndan bakımevinde bulunan hayvan cesetleriyle ilgili açıklama

İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, onlarca telef olmuş kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu "Tepeören Hayvan Bakımevi’nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi.
Tepeören Hayvan Bakımevi yakınına kazılan çukura onlarca kedi ve köpeğin cesedinin yer aldığı görüntülerin ardından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır" dedi.
İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, onlarca telef olmuş kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu "Tepeören Hayvan Bakımevi’nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi.
Tepeören Hayvan Bakımevi’nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız.