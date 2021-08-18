https://tr.sputniknews.com/20210818/iran-cumhurbaskani-reisi-herkes-yemendeki-savasin-durmasi-icin-calismalidir-1048115539.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, herkesin Yemen'deki savaşın durması için çalışması... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T02:42+0300

2021-08-18T02:42+0300

2021-08-18T02:42+0300

dünya

irak

iran

yemen

ibrahim reisi

savaş

mustafa kazımi

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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi ve Kazımi, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, ay sonu Irak'ta yapılacak toplantı ve Yemen'de devam eden savaşı görüştü.Yemen'deki savaşın sona ermesi ve buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır. Herkes buradaki halkın kendi kaderini belirlemesi hakkına saygı duymalıdır" ifadelerini kullandı.Güçlü, bağımsız, güvenli, imar edilmiş ve ilerlemiş bir Irak istediklerini aktaran Reisi, Bağdat'ta ay sonu yapılacak toplantıya daveti nedeniyle Kazımi'ye teşekkür ederek, toplantıya katılmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.Irak'ın istikrarına hizmet edecek her girişimi desteklediklerini kaydeden Reisi, şöyle devam etti:Reisi'yi yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kazımi de iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasını temenni ederek, "Bölge, büyük sorunlara şahit oluyor. Bunun çözümü için bölge ülkeleri işbirliği yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

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irak, iran, yemen, ibrahim reisi, savaş, mustafa kazımi