İstanbul'da 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazan pankartlar asıldı

İstanbul'un bazı yerlerinde üstgeçitlere ve duvarlara pankartlarda 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazıldığı ve 'Vicdanlı Genç Türkler' imzası bulunduğu görüldü. 'haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre pankartların daha önce asılan pankartlara yanıt amaçlı olduğu belirtildi. İstanbul’un çeşitli noktalarına 'Ülkemde mülteci istemiyorum' ve 'Hudut namustur' pankartları asan ve 'Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan 6 kişi dün gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Savcılığına sevk edilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.
İstanbul’da bazı bölgelere 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı “Provokatörlük Namussuzluktur” yazılı pankartlar asıldı.
İstanbul'un bazı yerlerinde üstgeçitlere ve duvarlara pankartlarda 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazıldığı ve 'Vicdanlı Genç Türkler' imzası bulunduğu görüldü. 'haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre pankartların daha önce asılan pankartlara yanıt amaçlı olduğu belirtildi.
İstanbul’un çeşitli noktalarına 'Ülkemde mülteci istemiyorum' ve 'Hudut namustur' pankartları asan ve 'Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan 6 kişi dün gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Savcılığına sevk edilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.