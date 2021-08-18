Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/istanbulda-vicdanli-genc-turkler-imzali-pankartlar-asildi-1048137658.html
İstanbul'da 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazan pankartlar asıldı
İstanbul'da 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazan pankartlar asıldı
İstanbul’da bazı bölgelere 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı “Provokatörlük Namussuzluktur” yazılı pankartlar asıldı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T19:27+0300
2021-08-18T19:38+0300
pankart
türkiye
istanbul
provokasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048137633_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e1ed007a33e028eb5e14ccead98294b8.jpg
İstanbul'un bazı yerlerinde üstgeçitlere ve duvarlara pankartlarda 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazıldığı ve 'Vicdanlı Genç Türkler' imzası bulunduğu görüldü. 'haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre pankartların daha önce asılan pankartlara yanıt amaçlı olduğu belirtildi. İstanbul’un çeşitli noktalarına 'Ülkemde mülteci istemiyorum' ve 'Hudut namustur' pankartları asan ve 'Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan 6 kişi dün gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Savcılığına sevk edilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048137633_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_c3793884cb55cf26afdb4b2f3699f80b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pankart, istanbul, provokasyon

İstanbul'da 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazan pankartlar asıldı

19:27 18.08.2021 (güncellendi: 19:38 18.08.2021)
© Fotoğrafpankart
pankart - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul’da bazı bölgelere 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı “Provokatörlük Namussuzluktur” yazılı pankartlar asıldı.
İstanbul'un bazı yerlerinde üstgeçitlere ve duvarlara pankartlarda 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazıldığı ve 'Vicdanlı Genç Türkler' imzası bulunduğu görüldü. 'haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre pankartların daha önce asılan pankartlara yanıt amaçlı olduğu belirtildi.
İstanbul’un çeşitli noktalarına 'Ülkemde mülteci istemiyorum' ve 'Hudut namustur' pankartları asan ve 'Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan 6 kişi dün gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Savcılığına sevk edilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.
450000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:48Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
19:47Bakan Koca: İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı
19:31Afgan diasporası başkanı: Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan var
19:27İstanbul'da 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı 'Provokatörlük Namussuzluktur' yazan pankartlar asıldı
19:25Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü
19:23Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
19:21Merkel'in Moskova ziyaretinin programı açıklandı
19:19Selde yıkılan evinin 3 yıl kredisini ödeyecek
19:12ABD’de Kovid-19 aşılarında üçüncü doz kararı
19:01Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguenler taze sardalya ile besleniyor
18:40NI: Rusya, NATO’dan farklı olarak her türlü savaşa hazır
18:25Galatasaray'da Marcao kadro dışı bırakıldı
18:22Gaziantepli futbolcu doğmamış bebeğini koronavirüsten kaybetti
18:21Kiev, Türkiye'de Mi-17 helikopterleri için onarım üssü inşa etme konusunda Ankara ile anlaştı
18:08BM: Kanarya Adaları'na giden gemideki arıza sonucu susuz ve gıdasız kalan 47 kişi hayatını kaybetti
18:03Elektrik akımına kapılıp öldü sanılan çocuğu toprağa gömerek kurtardılar
17:54Müsilaj Komisyonu Başkanı Demir: İstanbul’un Marmara Denizi’ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76
17:47'Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi yakınlarındaki çukurda onlarca hayvan cesedi bulundu' iddiası
17:44Rospotrebnadzor: Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesi sürü bağışıklığı ile mümkün
17:30Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın