https://tr.sputniknews.com/20210818/kadina-ucan-tekme-attigi-iddia-edilen-zabita-konustu-beni-bir-kareyle-yargilamayin-1048127135.html

Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta: Midyelerin kayganlığı sebebiyle bodoslama çarptım

Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta: Midyelerin kayganlığı sebebiyle bodoslama çarptım

Seyyar satıcılarla zabıta arasında çıkan kavgada bir kadına uçan tekme attığı iddia edilen 36 yaşındaki Gökhan Yıldırım, "Dökülen midyelerin kayganlığı... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T14:08+0300

2021-08-18T14:08+0300

2021-08-18T14:48+0300

istanbul

taksim

zabıta

belediye başkanı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

siyaset

ekrem imamoğlu

türkiye

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Gezi Parkı’nda seyyar satıcılarla zabıta arasında çıkan kavgada bir kadına uçan tekme attığı iddia edilen 36 yaşındaki zabıta görevlisi Gökhan Yıldırım, olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yaşananlar üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’nun hedef alındığını belirten Yıldırım, şunları anlattı:"Taksim’in her yerinde kameralar var bu şahıslar öncelikle seyyar değiller. Bizim kavga ettiğimiz grup Talimhane’de yatan, Taksim’de yankesicilik yapan gruplardı. Oraya gittiğiniz zaman bunların hepsini tespit edebilirsiniz. Arkadaşlar turistleri ve insanları rahatsız ettikleri için bunları da oradan uyararak göndermek istedik. Bize önce hakaret küfür, daha sonra sopalı taşlı olarak saldırıda bulundular. Ekip sayımız da azdı, kendileri de kalabalıktı. Kızların, çocukların ellerinde bıçaklar vardı, arkadaşımızın kolu kesildi. Attıkları taşlardan benim böreğimde kanama oldu. Hastane raporum var, tamamen öldüresiye bir saldırıya uğradık. Fakat olayın ortasında denk gelen veya olayı tamamen başından bilmeyen duyarsız kişiler tarafından bir yıpranma durumumuz oldu. Videonun sonu yok sadece belirli bir kısmı lanse ediliyor. Bu da ne hikmetse olaydan 17 gün sonra medyaya veriliyor. Ekranlarda da görülüyor midye dökülmüştü yerlere."'Herhangi bir darp yok, şikayet yok'Daha öncede bölgede birçok sorun yaşadıklarını anlatan Yıldırım, “Biz önceden çok çok sorunlar yaşadık. Kayıtlara baktığınız zaman böyle şahıslar geliyorlar, arkadan bıçağı takıp kaçıyorlar. Kaybedecek şeyleri yok bunların. Orada da bir arkadaşımız bıçaklı bir şahsı tuttu kamerada görünüyor. Ben seri bir şekilde geldim ama o yerdeki dökülen midyelerin kayganlık sebebiyle bodoslama kıza çarptım. Orada kamerada çok dikkatli baktığınız zaman dizimin yan tarafta olduğu görülüyor vücudum benim kıza çarptı ki kız yerden kalktı, diğer şahsın yanına gitti. Hastaneye de geldi bunlar, herhangi bir darp yok, şikayet yok ama bunu tamamen 'mağdur bir seyyar kadına zabıta geldi, ekmeğinde olan seyyar şahsa uçan tekme attı' diye bir şekilde kirli bilgiler ortaya yaydılar" diye konuştu.'Elimizde hepsinin görüntüleri, kayıtları var'Olayın yaşandığı alanda birçok kamera olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:"Gerek kurumumuza da, yönetime de söyledim oralar kamerayla dolu beni bir kareyle yargılamayın. Gerçekten mağdurum 3 tane çocuk bakıyorum, iş mahkemesinde hakkımı arayacağım. Tabii ki karşımda 13-14 yaşında kız çocuğu var. Ona bu şekilde karnına diz attığın zaman midesi patlar ya da bir şeyler olur. O şekil bir şiddet darbesinde yara alır. Burada öyle bir şey yok, tamamen oradaki algı operasyonu. Çok acı bir şey, elimizde hepsinin görüntüleri, kayıtları var. Haliç’ten çamurlu pisliklerin içerisinden midyeleri topluyorlar, bunları getiriyorlar insanlara yedirmeye çalışıyorlar. Halkın gözünde seyyar gariban, Taksim’e gittiğiniz zaman bakın oradaki seyyarlara sabit kişiler, bir çeteleşme var.Arkadaşlarım, herkes bu konuda çok üzülüyor. Kimse böyle bir şey beklemiyordu açıkçası, yetkililerin sahip çıkmaları bekleniyordu. Ben orada da söyledim ‘efendim bu videonun başını seyrettiniz mi ‘ biz orada bir saat boyunca saldırıya uğradık. Benim şirketimden beni hiçbir şekilde çağırmadılar, müdürlerim tarafından işten çıkartıldığım bilgisi geldi. Başından sonuna kadar bize orada yapılan saldırıların hepsi ortaya çıksın ona göre karar verin. Bütün arkadaşlarımız diyor 'Peki biz şimdi nasıl çalışacağız', biz her yerde taşlanıyoruz. Senin karşındaki insan sana bıçakla saldırıyorsa arkadaşına bıçakla yara veriyorsa, taşla saldırıyorsa karşındaki bayan veya erkek diye öylece duralım mı yara mı alalım. 'Haklı olduğum davada haksız bir linç girişimine uğradım'Günlerdir uyuyamıyorum bu konu gerçekten psikolojimi etkiledi. Olay bitmesine noktasına geldiğinde polis ekipleri geldi, kaçmaya başladı şahıslar biz de elimizden geldiğince yakalayabildiklerimizi teslim ettik. Hepsinin üzerinden bıçaklar, kesici aletler çıktı. Haklı olduğum davada haksız bir linç girişimine uğradım. Siyasi rant uğruna maşa olarak öne sürüldüm. Tamamen kesilmiş provokatif amaçlı benim üzerimden gerek belediye başkanımıza, mevcut yönetimimize karşı bir algı operasyonu oluşturmaya, itibarını zedelemeye çalıştılar. Bunu beni kullanarak yapmaya çalıştılar. İşime geri dönmek yine liyakatli bir şekilde devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı."

https://tr.sputniknews.com/20210815/ibbden-zabitanin-kadina-ucan-tekme-attigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1048047586.html

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istanbul, taksim, zabıta, belediye başkanı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), siyaset, ekrem imamoğlu