Karadeniz’i tomruk kapladı

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Bu manzarayı görmeye gelen Ersem Demir, "Deniz aldığını geri getirdi. Bu felaketin önemli etkeni tomruklar bunu herkes biliyor zaten. Bu manzarada felaket ortada yani. Ne diyebilirim bütün selin, Allah tarafından gelir ama yani ona da bir vesile olan bu gördüğünüz ortam yani. Bunlar vesile olmasa belki bu kadar büyük bir hasar görmezdik. Bu kadar acı çekmezdik. Kendi şahsım adına ben çekmiyorum ama çeken insanlar var. Onlarla birlikte bizde çekiyoruz bu acıyı" dedi.