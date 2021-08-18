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Karadeniz’i tomruk kapladı
Karadeniz’i tomruk kapladı
Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından denize taşınan binlerce tomruk Karadeniz’de adacıklar oluşturdu. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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karadeniz
sinop
sel
sel felaketi
tomruk
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фото, karadeniz, sinop, sel, sel felaketi, tomruk

Karadeniz’i tomruk kapladı

11:56 18.08.2021 (güncellendi: 12:09 18.08.2021)
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Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından denize taşınan binlerce tomruk Karadeniz’de adacıklar oluşturdu.
© AA

Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu.

Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu.

© İHA

Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi.

Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi.

© İHA

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor.

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor.

© İHA

Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi. Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Sürüklenen tomrukları gözlemliyor.

Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi. Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Sürüklenen tomrukları gözlemliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi. Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Sürüklenen tomrukları gözlemliyor.

© İHA

Bu manzarayı görmeye gelen Ersem Demir, "Deniz aldığını geri getirdi. Bu felaketin önemli etkeni tomruklar bunu herkes biliyor zaten. Bu manzarada felaket ortada yani. Ne diyebilirim bütün selin, Allah tarafından gelir ama yani ona da bir vesile olan bu gördüğünüz ortam yani. Bunlar vesile olmasa belki bu kadar büyük bir hasar görmezdik. Bu kadar acı çekmezdik. Kendi şahsım adına ben çekmiyorum ama çeken insanlar var. Onlarla birlikte bizde çekiyoruz bu acıyı" dedi.

Bu manzarayı görmeye gelen Ersem Demir, &quot;Deniz aldığını geri getirdi. Bu felaketin önemli etkeni tomruklar bunu herkes biliyor zaten. Bu manzarada felaket ortada yani. Ne diyebilirim bütün selin, Allah tarafından gelir ama yani ona da bir vesile olan bu gördüğünüz ortam yani. Bunlar vesile olmasa belki bu kadar büyük bir hasar görmezdik. Bu kadar acı çekmezdik. Kendi şahsım adına ben çekmiyorum ama çeken insanlar var. Onlarla birlikte bizde çekiyoruz bu acıyı&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

Bu manzarayı görmeye gelen Ersem Demir, "Deniz aldığını geri getirdi. Bu felaketin önemli etkeni tomruklar bunu herkes biliyor zaten. Bu manzarada felaket ortada yani. Ne diyebilirim bütün selin, Allah tarafından gelir ama yani ona da bir vesile olan bu gördüğünüz ortam yani. Bunlar vesile olmasa belki bu kadar büyük bir hasar görmezdik. Bu kadar acı çekmezdik. Kendi şahsım adına ben çekmiyorum ama çeken insanlar var. Onlarla birlikte bizde çekiyoruz bu acıyı" dedi.

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