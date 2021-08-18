Kılıçdaroğlu: Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır" ifadesini kullandı.
Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır.