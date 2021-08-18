https://tr.sputniknews.com/20210818/kilicdaroglu-afetlere-karsi-hazir-olmak-ve-gerekli-tedbirleri-almak-devletin-asli-gorevlerindendir-1048113103.html

Kılıçdaroğlu: Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir

Kılıçdaroğlu: Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T00:08+0300

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türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır" ifadesini kullandı.

türkiye

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chp, kemal kılıçdaroğlu