https://tr.sputniknews.com/20210818/kirikkalede-ormanda-hint-keneviri-yetistiren-ve-ahirda-sahte-icki-ureten-zanli-yakalandi-1048130124.html

Kırıkkale'de ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı

Kırıkkale'de ormanda Hint keneviri yetiştiren ve ahırda sahte içki üreten zanlı yakalandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ve ahırda sahte içki ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T15:28+0300

2021-08-18T15:28+0300

2021-08-18T15:28+0300

operasyon

kırıkkale

sahte içki

kenevir

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Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde 38 yaşındaki C.Ö'nün ormanlık araziye yasa dışı kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.C.Ö'ye ait ahırda yapılan aramada 80 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan düzenek bulundu, ormanlık arazide de bin 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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operasyon, kırıkkale, sahte içki, kenevir