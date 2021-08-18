Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/kirimda-yakalanan-5-hizb-ut-tahrir-uyesinden-3u-tutuklandi-1048126705.html
Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı
Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı
Kırım'da yakalanan Rusya'da yasaklı Hizb-ut Tahrir terör örgütünün 5 üyesinden 3'ü Kırımlı hakimlerin kararıyla tutuklandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:52+0300
2021-08-18T13:52+0300
dünya
ukrayna
fsb
protesto
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104239/97/1042399740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6588f2f2a11f1737b039b5b3434b3354.jpg
Daha önce FSB, Kırım'da bir Hizb-ut Tahrir hücresinin çökertildiğini, 2 lider ile 3 üyenin gözaltına alındığını duyurmuştu.Rus basınına gözaltına alınan militanlar hakkında açıklama yapan avukat Edem Semedlyayev, 2'si Sivastopol'de ve 1'i Simferopol'de bulunan üç militan hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti.Simferopol'deki Kiev bölge mahkemesinin sitesinde yayınlanan bilgilere göre tutuklanan militanlardan biri, terör örgütü faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 12 Ekim 2021'e kadar cezaevinde yatacak.FSB'nin elindeki bilgilere göre militanlar, terör ideolojilerini yarımadanın sakinleri arasında yaymak ve Kırım Müslümanlarını saflarına katmak için komplo yöntemlerine başvurdular.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün internet sitesinden açıklama yayınlayarak 1'i imam 5 vatandaşının Kırım'da gözaltına alınmasını protesto etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210218/rusyanin-10-bolgesinde-hizb-ut-tahrire-yonelik-operasyon-1043843895.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104239/97/1042399740_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_373aa236bef859a29fe6ad93bee02ede.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, fsb, protesto, kırım

Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı

13:52 18.08.2021
© FSB / Fotoğraf bankasına girCasusluk-gözaltına alınma
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© FSB
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kırım'da yakalanan Rusya'da yasaklı Hizb-ut Tahrir terör örgütünün 5 üyesinden 3'ü Kırımlı hakimlerin kararıyla tutuklandı.
Daha önce FSB, Kırım'da bir Hizb-ut Tahrir hücresinin çökertildiğini, 2 lider ile 3 üyenin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Rus basınına gözaltına alınan militanlar hakkında açıklama yapan avukat Edem Semedlyayev, 2'si Sivastopol'de ve 1'i Simferopol'de bulunan üç militan hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti.
Simferopol'deki Kiev bölge mahkemesinin sitesinde yayınlanan bilgilere göre tutuklanan militanlardan biri, terör örgütü faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 12 Ekim 2021'e kadar cezaevinde yatacak.
FSB'nin elindeki bilgilere göre militanlar, terör ideolojilerini yarımadanın sakinleri arasında yaymak ve Kırım Müslümanlarını saflarına katmak için komplo yöntemlerine başvurdular.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün internet sitesinden açıklama yayınlayarak 1'i imam 5 vatandaşının Kırım'da gözaltına alınmasını protesto etmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2021
DÜNYA
Rusya’nın 10 bölgesinde Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyon
18 Şubat, 20:38
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:14Şoygu: İnsanlık, emin adımlarla yok olmaya doğru ilerliyor
15:11Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
15:10Rusya'da 20 bin 914 yeni Kovid-19 vakası
15:04Türkiye’de yaşayan Afganlar: Dünya Afganistan’ı sattı, dönersek Taliban bizi öldürür
14:59Cezayir, Rusya ile Be-200 yangın söndürme uçakları için görüşmeye başladı
14:39Diyarbakırlı matematik öğretmeni, geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti
14:33Gök bilimciler, galaksilerin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakaladı
14:30Bilim Kurulu üyesi: İki doz Sinovac aşılı yoğun bakım hastalarımız artıyor
14:25AK Partili Yayman: Sosyal medya düzenlemesi, yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacak
14:08Kadına uçan tekme attığı iddia edilen zabıta: Midyelerin kayganlığı sebebiyle bodoslama çarptım
14:07Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde
14:04Sputnik Light aşısı Paraguay’da yüzde 93.5 etkinlik gösterdi
14:00İl-112V uçağının testleri devam edecek
13:52Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı
13:41Lavrov ve Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumu konuştu
13:40CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asıldı
13:35Mersin'de denizi kirleten gemiye 1.4 milyon lira ceza
13:33Antik Pompeii kentinde çok iyi korunmuş insan iskeleti bulundu
13:17Tuz Gölü'ndeki kuraklık uydu görüntülerinde
13:11Prof. Dr. Ergin Çiftçi: Aşılanamayan çocuklara koza stratejisi uygulanmalı