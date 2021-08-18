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https://tr.sputniknews.com/20210818/kirimda-yakalanan-5-hizb-ut-tahrir-uyesinden-3u-tutuklandi-1048126705.html
Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı
Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı
Kırım'da yakalanan Rusya'da yasaklı Hizb-ut Tahrir terör örgütünün 5 üyesinden 3'ü Kırımlı hakimlerin kararıyla tutuklandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:52+0300
2021-08-18T13:52+0300
2021-08-18T13:52+0300
dünya
ukrayna
fsb
protesto
kırım
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Daha önce FSB, Kırım'da bir Hizb-ut Tahrir hücresinin çökertildiğini, 2 lider ile 3 üyenin gözaltına alındığını duyurmuştu.Rus basınına gözaltına alınan militanlar hakkında açıklama yapan avukat Edem Semedlyayev, 2'si Sivastopol'de ve 1'i Simferopol'de bulunan üç militan hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti.Simferopol'deki Kiev bölge mahkemesinin sitesinde yayınlanan bilgilere göre tutuklanan militanlardan biri, terör örgütü faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 12 Ekim 2021'e kadar cezaevinde yatacak.FSB'nin elindeki bilgilere göre militanlar, terör ideolojilerini yarımadanın sakinleri arasında yaymak ve Kırım Müslümanlarını saflarına katmak için komplo yöntemlerine başvurdular.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün internet sitesinden açıklama yayınlayarak 1'i imam 5 vatandaşının Kırım'da gözaltına alınmasını protesto etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210218/rusyanin-10-bolgesinde-hizb-ut-tahrire-yonelik-operasyon-1043843895.html
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ukrayna, fsb, protesto, kırım
Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı
Kırım'da yakalanan Rusya'da yasaklı Hizb-ut Tahrir terör örgütünün 5 üyesinden 3'ü Kırımlı hakimlerin kararıyla tutuklandı.
Daha önce FSB,
Kırım'da bir Hizb-ut Tahrir hücresinin çökertildiğini, 2 lider ile 3 üyenin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Rus basınına gözaltına alınan militanlar hakkında açıklama yapan avukat Edem Semedlyayev, 2'si Sivastopol'de ve 1'i Simferopol'de bulunan
üç militan
hakkında tutuklama kararı verildiğini
belirtti.
Simferopol'deki
Kiev bölge mahkemesinin sitesinde yayınlanan bilgilere göre tutuklanan militanlardan biri, terör örgütü faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 12 Ekim 2021'e kadar cezaevinde yatacak.
FSB'nin elindeki bilgilere göre militanlar, terör ideolojilerini yarımadanın sakinleri arasında yaymak ve
Kırım Müslümanlarını
saflarına katmak için komplo yöntemlerine
başvurdular. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün internet sitesinden açıklama yayınlayarak 1'i imam 5 vatandaşının Kırım'da gözaltına alınmasını protesto etmişti.