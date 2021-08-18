https://tr.sputniknews.com/20210818/kirimda-yakalanan-5-hizb-ut-tahrir-uyesinden-3u-tutuklandi-1048126705.html

Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı

Kırım'da yakalanan 5 Hizb-ut Tahrir üyesinden 3'ü tutuklandı

Kırım'da yakalanan Rusya'da yasaklı Hizb-ut Tahrir terör örgütünün 5 üyesinden 3'ü Kırımlı hakimlerin kararıyla tutuklandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T13:52+0300

2021-08-18T13:52+0300

2021-08-18T13:52+0300

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Daha önce FSB, Kırım'da bir Hizb-ut Tahrir hücresinin çökertildiğini, 2 lider ile 3 üyenin gözaltına alındığını duyurmuştu.Rus basınına gözaltına alınan militanlar hakkında açıklama yapan avukat Edem Semedlyayev, 2'si Sivastopol'de ve 1'i Simferopol'de bulunan üç militan hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti.Simferopol'deki Kiev bölge mahkemesinin sitesinde yayınlanan bilgilere göre tutuklanan militanlardan biri, terör örgütü faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 12 Ekim 2021'e kadar cezaevinde yatacak.FSB'nin elindeki bilgilere göre militanlar, terör ideolojilerini yarımadanın sakinleri arasında yaymak ve Kırım Müslümanlarını saflarına katmak için komplo yöntemlerine başvurdular.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dün internet sitesinden açıklama yayınlayarak 1'i imam 5 vatandaşının Kırım'da gözaltına alınmasını protesto etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210218/rusyanin-10-bolgesinde-hizb-ut-tahrire-yonelik-operasyon-1043843895.html

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ukrayna, fsb, protesto, kırım