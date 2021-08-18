https://tr.sputniknews.com/20210818/kocaelide-sahte-dolar-operasyonu-1048121070.html

Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu

Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T10:55+0300

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jandarma

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İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.B, H.H,, C.A. ve A.D. yakalandı. Operasyonda 67 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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türkiye, dolar, sahte para, dolandırıcılık, jandarma