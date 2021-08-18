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Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu
Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T10:55+0300
2021-08-18T10:55+0300
2021-08-18T10:59+0300
türkiye
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dolar
sahte para
dolandırıcılık
jandarma
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İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.B, H.H,, C.A. ve A.D. yakalandı. Operasyonda 67 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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türkiye, dolar, sahte para, dolandırıcılık, jandarma
Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu 10:55 18.08.2021 (güncellendi: 10:59 18.08.2021)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen
istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen
operasyonda
E.B, H.H,, C.A. ve A.D. yakalandı. Operasyonda
67 bin 500 sahte dolar
ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.