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Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu
Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T10:55+0300
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türkiye
türkiye
dolar
sahte para
dolandırıcılık
jandarma
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İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.B, H.H,, C.A. ve A.D. yakalandı. Operasyonda 67 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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türkiye, dolar, sahte para, dolandırıcılık, jandarma

Kocaeli'nde sahte dolar operasyonu

10:55 18.08.2021 (güncellendi: 10:59 18.08.2021)
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.B, H.H,, C.A. ve A.D. yakalandı. Operasyonda 67 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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