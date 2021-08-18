https://tr.sputniknews.com/20210818/kovid-19-asisi-yaptirmayanlar-deve-guresleri-alanlarina-giremeyecek-1048122212.html

Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar deve güreşleri alanlarına giremeyecek

Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar deve güreşleri alanlarına giremeyecek

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, bu yıl yapılması planlanan deve güreşleri alanlarına yeni tip koronavirüs... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T11:44+0300

2021-08-18T11:44+0300

2021-08-18T11:44+0300

türkiye

deve

türkiye devecilik kültürü ve deve güreşleri federasyonu

deve güreşi

koronavirüs

koronavirüs aşısı

devecilik kültürü ve deve güreşleri federasyonu (degüf)

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Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, Kovid-19 salgını dolayısıyla geçen yıl yapılmayan deve güreşlerinin kasım ayında yeniden başlayacağını belirtti.Güreş severlerin bu anı merakla beklediğini aktaran Dülger, farklı illerden 82 ayrı deve güreşi organizasyonu başvurusu aldıklarını, bu organizasyonların da salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını ifade etti.Salgın kurallarına herkesin uyması çağrısında bulunan Dülger, şöyle konuştu:

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