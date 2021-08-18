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https://tr.sputniknews.com/20210818/kovid-19-asisi-yaptirmayanlar-deve-guresleri-alanlarina-giremeyecek-1048122212.html
Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar deve güreşleri alanlarına giremeyecek
Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar deve güreşleri alanlarına giremeyecek
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, bu yıl yapılması planlanan deve güreşleri alanlarına yeni tip koronavirüs... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T11:44+0300
2021-08-18T11:44+0300
türkiye
deve
türkiye devecilik kültürü ve deve güreşleri federasyonu
deve güreşi
koronavirüs
koronavirüs aşısı
devecilik kültürü ve deve güreşleri federasyonu (degüf)
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Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, Kovid-19 salgını dolayısıyla geçen yıl yapılmayan deve güreşlerinin kasım ayında yeniden başlayacağını belirtti.Güreş severlerin bu anı merakla beklediğini aktaran Dülger, farklı illerden 82 ayrı deve güreşi organizasyonu başvurusu aldıklarını, bu organizasyonların da salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını ifade etti.Salgın kurallarına herkesin uyması çağrısında bulunan Dülger, şöyle konuştu:
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Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar deve güreşleri alanlarına giremeyecek

11:44 18.08.2021
© AADeve Güreşi
Deve Güreşi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, bu yıl yapılması planlanan deve güreşleri alanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan seyircilerin alınmayacağını söyledi.
Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, Kovid-19 salgını dolayısıyla geçen yıl yapılmayan deve güreşlerinin kasım ayında yeniden başlayacağını belirtti.
Güreş severlerin bu anı merakla beklediğini aktaran Dülger, farklı illerden 82 ayrı deve güreşi organizasyonu başvurusu aldıklarını, bu organizasyonların da salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını ifade etti.
Salgın kurallarına herkesin uyması çağrısında bulunan Dülger, şöyle konuştu:
"Hijyen kurallarına uygun, devletin verdiği kurallara, kaideye uyacak şekilde güreşlerimizi yapacağız. Bu noktada deve güreşleri alanlarına aşısız hiçbir seyirci alınmayacak. Onun için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Develer 1 yıldır güreşmediği için strese girdi. Bunun için inşallah kasım ayında sorunsuz şekilde güreşlerimizin başlamasını umuyoruz. Deve güreşlerinin izleyicisi de çok fazla. Futbol maçlarındaki heyecandan fazlasını deve güreşince hissediyoruz."
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