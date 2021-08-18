Lavrov eski bir Afgan savaşçının Sovyet askerleri ile ilgili sözlerini anımsattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kaliningrad kentindeki Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında, sonradan Afganistan parlamentosunda başkan olan eski bir Afgan savaşının Sovyet askerleri ile ilgili saygı dolu sözlerini hatırladı.Görüşmenin 2004 yılında, Rusya Dışişleri Bakanı olarak Afganistan’a ilk gittiği zaman gerçekleştiğini aktaran Lavrov, muhatabının Afganistan'daki savaşa katıldığını ve daha sonra Afgan parlamentosunun başkanı olduğunu ifade etti.Lavrov, "Görüşmeye Sovyet askerlerine içten saygılarını ifade ederek başladı. Ve onları ziyarete ellerinde silahla gelen diğer kişilerden ziyade bizim askerlerimiz erkekler gibi, haysiyetli davrandılar ve asla sadece korktukları için çalılara ateş etmediler. Bu öylesine bir gözlem" diye konuştu.Rus diplomat, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan ‘son derece organize bir şekilde’ ayrıldığını da sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sonradan Afganistan parlamentosunun başkanı olan eski bir Afgan savaşçının Sovyet askerler ile ilgili saygı dolu sözlerini hatırladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kaliningrad kentindeki Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında, sonradan Afganistan parlamentosunda başkan olan eski bir Afgan savaşının Sovyet askerleri ile ilgili saygı dolu sözlerini hatırladı.
Görüşmenin 2004 yılında, Rusya Dışişleri Bakanı olarak Afganistan’a ilk gittiği zaman gerçekleştiğini aktaran Lavrov, muhatabının Afganistan'daki savaşa katıldığını ve daha sonra Afgan parlamentosunun başkanı olduğunu ifade etti.
Lavrov, "Görüşmeye Sovyet askerlerine içten saygılarını ifade ederek başladı. Ve onları ziyarete ellerinde silahla gelen diğer kişilerden ziyade bizim askerlerimiz erkekler gibi, haysiyetli davrandılar ve asla sadece korktukları için çalılara ateş etmediler. Bu öylesine bir gözlem" diye konuştu.
Rus diplomat, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan ‘son derece organize bir şekilde’ ayrıldığını da sözlerine ekledi.