https://tr.sputniknews.com/20210818/libya-ordusu-ulkede-yeniden-bir-savasin-patlak-vermesi-ihtimal-disi-degil-1048113760.html

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun komutanı: Yeni savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun komutanı: Yeni savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ordunun komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesinin ihtimal dışı olmadığını... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T00:58+0300

2021-08-18T00:58+0300

2021-08-18T01:12+0300

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Ordusu'nun komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli'nin konuya ilişkin açıklaması, Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Cuveyli açıklamasında "Ülkede hala savaşı tercih edilen bir seçenek olarak gören bir taraf varsa o halde savaş olsun. Savaşın yeniden patlak verebileceğine dair tekrarlanan işaretler bulunuyor." ifadesini kullandı.'Türkiye ile yapılan anlaşma, uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti'Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite'nin önceki meşru hükümet tarafından imzalanan anlaşmaları ve mutabakat muhtıralarını dondurma talebini kesin şekilde reddettiklerini vurgulayan Cuveyli, şunları kaydetti:Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ordu sözcüsü Muhammed Kununu da Twitter hesabından Cuveyli'nin söz konusu açıklamalarını paylaştı ve 'Siz dönerseniz biz de döneriz' mealindeki ayetle Cuveyli'ye destek verdi.Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine 'herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması' çağrısında bulunmuştu.

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