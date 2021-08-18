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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun komutanı: Yeni savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun komutanı: Yeni savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ordunun komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesinin ihtimal dışı olmadığını... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T00:58+0300
2021-08-18T01:12+0300
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Ordusu'nun komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli'nin konuya ilişkin açıklaması, Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Cuveyli açıklamasında "Ülkede hala savaşı tercih edilen bir seçenek olarak gören bir taraf varsa o halde savaş olsun. Savaşın yeniden patlak verebileceğine dair tekrarlanan işaretler bulunuyor." ifadesini kullandı.'Türkiye ile yapılan anlaşma, uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti'Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite'nin önceki meşru hükümet tarafından imzalanan anlaşmaları ve mutabakat muhtıralarını dondurma talebini kesin şekilde reddettiklerini vurgulayan Cuveyli, şunları kaydetti:Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ordu sözcüsü Muhammed Kununu da Twitter hesabından Cuveyli'nin söz konusu açıklamalarını paylaştı ve 'Siz dönerseniz biz de döneriz' mealindeki ayetle Cuveyli'ye destek verdi.Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine 'herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması' çağrısında bulunmuştu.
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türkiye, libya, savaş

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusunun komutanı: Yeni savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil

00:58 18.08.2021 (güncellendi: 01:12 18.08.2021)
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORILibya Ulusal Ordusu
Libya Ulusal Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ordunun komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Ordusu'nun komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli'nin konuya ilişkin açıklaması, Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Cuveyli açıklamasında "Ülkede hala savaşı tercih edilen bir seçenek olarak gören bir taraf varsa o halde savaş olsun. Savaşın yeniden patlak verebileceğine dair tekrarlanan işaretler bulunuyor." ifadesini kullandı.

'Türkiye ile yapılan anlaşma, uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti'

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite'nin önceki meşru hükümet tarafından imzalanan anlaşmaları ve mutabakat muhtıralarını dondurma talebini kesin şekilde reddettiklerini vurgulayan Cuveyli, şunları kaydetti:
"Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti. Rusya ve sahadaki diğer ülkeler ise Libya ile herhangi bir anlaşmayı onaylamıyor."
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ordu sözcüsü Muhammed Kununu da Twitter hesabından Cuveyli'nin söz konusu açıklamalarını paylaştı ve 'Siz dönerseniz biz de döneriz' mealindeki ayetle Cuveyli'ye destek verdi.
Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine 'herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması' çağrısında bulunmuştu.
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