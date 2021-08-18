https://tr.sputniknews.com/20210818/mehmet-ceyhandan-nagehan-alciya-gozumde-degeri-olmayan-bir-insansiniz-1048125019.html
Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Gözümde değeri olmayan bir insansınız
Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Gözümde değeri olmayan bir insansınız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya tepki gösterdiği mesajında "Bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız"... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:05+0300
2021-08-18T13:05+0300
2021-08-18T13:08+0300
tartışma
demans
nagehan alçı
mehmet ceyhan
koronavirüs
yüz yüze eğitim
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ceyhan, "Sayın Nagehan Alçı, bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız. Sizin beni neden bu kadar önemsediğinizi anlamadım. Ne yazık ki ilgiden yoksun kalmak, önemsenmediğini hissetmek böyle kötü bir şeydir. Allah yardımcınız olsun" dedi.Ceyhan, Alçı'nın "Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey" ifadesine de atıfta bulunarak şunları kaydetti:'Sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür'"Bir hekime sakın 'bunak' falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun. Allah beni, sizinle ilgili söylenenlerden korusun."
https://tr.sputniknews.com/20210818/nagehan-alci-mehmet-ceyhan-kendi-sozlerini-mi-unutuyor-1048120235.html
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tartışma, demans, nagehan alçı, mehmet ceyhan, koronavirüs, yüz yüze eğitim
Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Gözümde değeri olmayan bir insansınız
13:05 18.08.2021 (güncellendi: 13:08 18.08.2021)
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya tepki gösterdiği mesajında "Bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız" ifadesini kullandı. Ceyhan, "Bir hekime sakın 'bunak' falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ceyhan, "Sayın Nagehan Alçı, bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız. Sizin beni neden bu kadar önemsediğinizi anlamadım. Ne yazık ki ilgiden yoksun kalmak, önemsenmediğini hissetmek böyle kötü bir şeydir. Allah yardımcınız olsun" dedi.
Ceyhan, Alçı'nın "Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey"
ifadesine de atıfta bulunarak şunları kaydetti
:
'Sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür'
"Bir hekime sakın 'bunak' falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun. Allah beni, sizinle ilgili söylenenlerden korusun."