https://tr.sputniknews.com/20210818/mehmet-ceyhandan-nagehan-alciya-gozumde-degeri-olmayan-bir-insansiniz-1048125019.html

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Gözümde değeri olmayan bir insansınız

Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Gözümde değeri olmayan bir insansınız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya tepki gösterdiği mesajında "Bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız"... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T13:05+0300

2021-08-18T13:05+0300

2021-08-18T13:08+0300

tartışma

demans

nagehan alçı

mehmet ceyhan

koronavirüs

yüz yüze eğitim

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ceyhan, "Sayın Nagehan Alçı, bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız. Sizin beni neden bu kadar önemsediğinizi anlamadım. Ne yazık ki ilgiden yoksun kalmak, önemsenmediğini hissetmek böyle kötü bir şeydir. Allah yardımcınız olsun" dedi.Ceyhan, Alçı'nın "Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey" ifadesine de atıfta bulunarak şunları kaydetti:'Sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür'"Bir hekime sakın 'bunak' falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun. Allah beni, sizinle ilgili söylenenlerden korusun."

https://tr.sputniknews.com/20210818/nagehan-alci-mehmet-ceyhan-kendi-sozlerini-mi-unutuyor-1048120235.html

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tartışma, demans, nagehan alçı, mehmet ceyhan, koronavirüs, yüz yüze eğitim