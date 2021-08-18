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https://tr.sputniknews.com/20210818/mersinde-denizi-kirleten-gemiye-14-milyon-lira-ceza-1048126125.html
Mersin'de denizi kirleten gemiye 1.4 milyon lira ceza
Mersin'de denizi kirleten gemiye 1.4 milyon lira ceza
Mersin Uluslararası Limanı'nda yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:35+0300
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türkiye
mersin
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ceza
deniz
mersin büyükşehir belediyesi
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Mersin Uluslararası Limanı'nda, denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, limandaki 15 numaralı rıhtımda yük boşaltan Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiden, denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti.Denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi. Denize bırakılan atık sudan alınan numune de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı bir laboratuvara gönderildi.Bu arada, 2019'un nisan ayından bu yana havadan ve denizden yapılan denetimlerde, denizi kirleten 30 gemiye 51 milyon 926 bin 955 lira ceza kesildiği belirtildi.
türkiye
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mersin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ceza, deniz, mersin büyükşehir belediyesi

Mersin'de denizi kirleten gemiye 1.4 milyon lira ceza

13:35 18.08.2021 (güncellendi: 13:36 18.08.2021)
© Sputnik / Mersin Büyükşehir BelediyesiMersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı.
Mersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Mersin Büyükşehir Belediyesi
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Mersin Uluslararası Limanı'nda yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı.
Mersin Uluslararası Limanı'nda, denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, limandaki 15 numaralı rıhtımda yük boşaltan Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiden, denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti.
© Sputnik / Mersin Büyükşehir BelediyesiMersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı.
Mersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
Mersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı.
© Sputnik / Mersin Büyükşehir Belediyesi
Denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi. Denize bırakılan atık sudan alınan numune de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı bir laboratuvara gönderildi.
Bu arada, 2019'un nisan ayından bu yana havadan ve denizden yapılan denetimlerde, denizi kirleten 30 gemiye 51 milyon 926 bin 955 lira ceza kesildiği belirtildi.
© Sputnik / Mersin Büyükşehir BelediyesiMersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı.
Mersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
Mersin Uluslararası Limanında (MIP) yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı.
© Sputnik / Mersin Büyükşehir Belediyesi
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