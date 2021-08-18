https://tr.sputniknews.com/20210818/mersinde-denizi-kirleten-gemiye-14-milyon-lira-ceza-1048126125.html

Mersin'de denizi kirleten gemiye 1.4 milyon lira ceza

Mersin'de denizi kirleten gemiye 1.4 milyon lira ceza

Mersin Uluslararası Limanı'nda yük boşalttığı sırada denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza uygulandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T13:35+0300

2021-08-18T13:35+0300

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türkiye

mersin

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ceza

deniz

mersin büyükşehir belediyesi

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Mersin Uluslararası Limanı'nda, denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, limandaki 15 numaralı rıhtımda yük boşaltan Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiden, denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti.Denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesildi. Denize bırakılan atık sudan alınan numune de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı bir laboratuvara gönderildi.Bu arada, 2019'un nisan ayından bu yana havadan ve denizden yapılan denetimlerde, denizi kirleten 30 gemiye 51 milyon 926 bin 955 lira ceza kesildiği belirtildi.

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mersin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ceza, deniz, mersin büyükşehir belediyesi