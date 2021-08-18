https://tr.sputniknews.com/20210818/meteorolojiden-marmara-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1048143133.html

Meteorolojiden Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T23:32+0300

2021-08-18T23:32+0300

2021-08-18T23:32+0300

türkiye

marmara bölgesi

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

türkiye

marmara bölgesi

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marmara bölgesi, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü