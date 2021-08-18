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https://tr.sputniknews.com/20210818/musilaj-komisyonu-baskani-demir-istanbulun-marmara-denizine-biraktigi-kirlilik-yuku-yuzde-76-1048135076.html
Müsilaj Komisyonu Başkanı Demir: İstanbul’un Marmara Denizi’ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76
Müsilaj Komisyonu Başkanı Demir: İstanbul’un Marmara Denizi’ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükünün yüzde 76 oranında olduğunu, bu... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T17:54+0300
2021-08-18T17:58+0300
yaşam
müsilaj
istanbul
marmara denizi
atık
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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında yapılan istişare toplantısında, haziran ayında Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sorunu konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.Toplantının açılışında konuşan Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gayretiyle, müsilajın fiziki olarak toplandığını, Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı adı altında 22 maddelik bir karar alındığını belirtti. Müsilaja neden olan 3 tane etkenMüsilaja neden olan 3 tane etken olduğunu söyleyen Demir, "Birincisi küresel ısınma münasebetiyle bütün denizlerde olduğu gibi Marmara Denizi’nin de ısınıyor olması. İkinci etken Marmara Denizi’nin jeolojik yapısı gereği su hareketliliğinin çok az olması. Üçüncü etken de Marmara Denizi’ne bırakılan kirlilik, yani Marmara Denizi’nin insan faktörlü kirlenmesi" diye konuştuDemir "Bugün kirliliğin önlenmesi, atık su arıtma tesislerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde çalıştırılabilmesi ve bunların kontrolü söz konusu olduğunda en önemli paydaşımız olan yerel yönetimlerle beraberiz. Bu açıdan bu toplantıyı son derece önemsiyoruz" diye konuştu. İstanbul'un kirlilik yükü yüzde 76 Demir, şu ana kadar yapılan çalışmaların, bilim insanlarının araştırmalarının asıl kirleticilerin evsel kirleticiler olduğunu gösterdiğini belirterek, Marmara'ya atılan evsel veya kentsel atıkların yüzde 53'ünün birinci derece mekanik arıtmadan sonra Marmara'ya deşarj edildiğini kaydetti. Mustafa Demir, İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükünün yüzde 76 oranında olduğunu, bu nedenle İstanbul'un yapacağı projelerin son derece önemli olduğunu söyledi. Azot ve fosfor evsel atıkların 2 katı Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, müsilajın oluşumunda soğutma sularının da etkisi olduğunu belirtti. Noktasal atık denilen atıkların 2 katı miktarda Marmara’ya soğutma suyu aktığını söyleyen Demir, bu durumun ısınmaya neden olduğunu ifade etti. Demir Susurluk Havzası’ndan Marmara’ya atılan azot ve fosforun evsel atıkların 2 katı olduğunu da belirtti.
istanbul
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müsilaj, istanbul, marmara denizi, atık

Müsilaj Komisyonu Başkanı Demir: İstanbul’un Marmara Denizi’ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76

17:54 18.08.2021 (güncellendi: 17:58 18.08.2021)
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCEmüsilaj
müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükünün yüzde 76 oranında olduğunu, bu nedenle İstanbul'un yapacağı projelerin son derece önemli olduğunu söyledi.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında yapılan istişare toplantısında, haziran ayında Marmara Denizi’nde görülen müsilaj sorunu konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Toplantının açılışında konuşan Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gayretiyle, müsilajın fiziki olarak toplandığını, Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı adı altında 22 maddelik bir karar alındığını belirtti.

Müsilaja neden olan 3 tane etken

Müsilaja neden olan 3 tane etken olduğunu söyleyen Demir, "Birincisi küresel ısınma münasebetiyle bütün denizlerde olduğu gibi Marmara Denizi’nin de ısınıyor olması. İkinci etken Marmara Denizi’nin jeolojik yapısı gereği su hareketliliğinin çok az olması. Üçüncü etken de Marmara Denizi’ne bırakılan kirlilik, yani Marmara Denizi’nin insan faktörlü kirlenmesi" diye konuştu
Demir "Bugün kirliliğin önlenmesi, atık su arıtma tesislerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde çalıştırılabilmesi ve bunların kontrolü söz konusu olduğunda en önemli paydaşımız olan yerel yönetimlerle beraberiz. Bu açıdan bu toplantıyı son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un kirlilik yükü yüzde 76

Demir, şu ana kadar yapılan çalışmaların, bilim insanlarının araştırmalarının asıl kirleticilerin evsel kirleticiler olduğunu gösterdiğini belirterek, Marmara'ya atılan evsel veya kentsel atıkların yüzde 53'ünün birinci derece mekanik arıtmadan sonra Marmara'ya deşarj edildiğini kaydetti. Mustafa Demir, İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükünün yüzde 76 oranında olduğunu, bu nedenle İstanbul'un yapacağı projelerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Azot ve fosfor evsel atıkların 2 katı

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, müsilajın oluşumunda soğutma sularının da etkisi olduğunu belirtti. Noktasal atık denilen atıkların 2 katı miktarda Marmara’ya soğutma suyu aktığını söyleyen Demir, bu durumun ısınmaya neden olduğunu ifade etti. Demir Susurluk Havzası’ndan Marmara’ya atılan azot ve fosforun evsel atıkların 2 katı olduğunu da belirtti.
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