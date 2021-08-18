https://tr.sputniknews.com/20210818/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-afganistandaki-trajediden-siyasi-liderler-sorumlu-1048113492.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan’daki trajediden siyasi liderler sorumlu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan’daki trajediden siyasi liderler sorumlu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’da siyasi yönetimin ülkede barışçıl çözüm elde etme konusundaki başarısızlığın mevcut ‘trajediye’ yol açarak... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T00:33+0300

2021-08-18T00:33+0300

2021-08-18T00:33+0300

taliban kontrolünde afganistan

nato

afganistan

jens stoltenberg

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Brüksel’deki basın toplantısında konuşan Stoltenberg, “Son haftalarda, öngöremediğimiz hızla siyasi ve askeri çöküş gözlemledik. Bazı güvenlik güçleri cesurca dövüştü, ama ülkenin güvenliğini sürdüremedi, çünkü sonuç itibariyle Afganistan’ın siyasi liderleri Taliban’a karşı koyamadı ve barışçıl çözüm elde edemedi. Afganistan yönetiminin bu başarısızlığı trajediye yol açtı” dedi.“Bu başarısızlık, çabalarımıza, büyük yatırımlarımıza ve kurbanlara rağmen meydana geldi” diyen Genel Sekreter, “Bundan ders çıkarılmalı” diye ekledi.Stoltenberg, “NATO hiçbir zaman Afganistan’da ebedi varlık planlamadı, son yıllarda varlığımızı 100 binden 2 binin altına, sonra da sıfıra kadar indirdik” diye kaydetti.

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nato, afganistan, jens stoltenberg