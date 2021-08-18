https://tr.sputniknews.com/20210818/ni-rusya-natodan-farkli-olarak-her-turlu-savasa-hazir-1048136471.html

NI: Rusya, NATO’dan farklı olarak her türlü savaşa hazır

NI: Rusya, NATO’dan farklı olarak her türlü savaşa hazır

National Interest (NI) Rusya’nın biyolojik, kimyasal ve nükleer silahlara karşı koruma konusuna, NATO ülkelerinden çok daha fazla önem verdiğini belirtti. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T18:40+0300

2021-08-18T18:40+0300

2021-08-18T18:40+0300

savunma

rusya

rus ordusu

rusya ordusu

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Charlie Gao imzalı yazıda, Rusya’nın bu tür silahlara karşı koyma becerilerini geliştirme eğilimini Sovyetler Birliği'nden miras aldığı ifade edildi. Sivil savunma uzmanlarının AI-4 bireysel ilk yardım çantasına çeşitli antibakteriyel ve radyo koruma maddelerinin yanı sıra, kimyasal zehirlenmelere karşı panzehirler dahil ettiği anımsatıldı.Rusya Radyasyon, Kimyasal Ve Biyolojik Koruma Birlikleri’nin, Batı ülkelerinden farklı olarak potansiyellerini daha fazla hayata geçirdiğini yazan Gao, Rus ordusunda birçok birliğin geniş çaplı tatbikatların yanı sıra, kişisel koruyucu ekipman kullanılarak görevlerin yerine getirildiği haftalık antrenmanların yapıldığını kaydetti. ABD’li gazeteci, Rus ordusunun bu alanda aktif olarak silah elde ettiğini, örnek olarak Buratino ve Solntsepek ağır çok namlulu roketatarlar ile Şmel taşınabilir roket atarları gösterdi.Öte yandan NATO askerlerinin, bu tür tatbikatları nadiren yaptığı, en iyi ihtimalle ayda bir kez koruma araçlarını incelediğini anlatan Gao, NATO ülkelerinde kimyasal silahla çalışan eğitim merkezlerinin sayısının çok az olduğuna dikkat çekti. ABD’nin, elindeki Alman yapımı M93 Fox nükleer, kimyasal ve biyolojik keşif araçlarını en son 2007’de modernize ettiği belirtilen yazıda, aynı zamanda Rusya’nın 2000’li yıllardan başlayarak bu türden silahları 2 kez modernize ettiği kaydedildi.

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