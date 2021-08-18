Novatek’in Sibirya’daki yatağında patlama: 5 yaralı

Yamalo-Nenets bölgesinin acil durum servisinden RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, “Nadım şehri yakınlarında Novatek’e ait Yarudey petrol ve doğalgaz yatağındaki boş bir tankta yapılan onarım çalışmaları sırasında gaz ve hava karışımı patladı. Beş işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı” ifadesine yer verildi. Yamalo-Nenets Soruşturma İdaresi, patlamanın Nadım şehrine 40 kilometre mesafede meydana geldiğini belirterek, “Onarım çalışmaları sırasında birkaç işçinin yaralanmasıyla ilgili olarak ön soruşturma yürütülüyor” diye açıkladı.Olayda can kaybını olmadığı kaydedildi. Rusya’nın en büyük özel doğalgaz ve petrol üreticisi olan Novatek’in Yarudey petrol ve doğalgaz sahası 2015’te hizmete girmişti.
Rus enerji şirketi Novatek’in, Batı Sibirya'nın kuzey kıyılarında yer alan Yamalo-Nenets bölgesindeki petrol sahasında meydana gelen patlamada 5 işçinin yaralandığı belirtildi.
Yamalo-Nenets bölgesinin acil durum servisinden RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, “Nadım şehri yakınlarında Novatek’e ait Yarudey petrol ve doğalgaz yatağındaki boş bir tankta yapılan onarım çalışmaları sırasında gaz ve hava karışımı patladı. Beş işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı” ifadesine yer verildi.
Yamalo-Nenets Soruşturma İdaresi, patlamanın Nadım şehrine 40 kilometre mesafede meydana geldiğini belirterek, “Onarım çalışmaları sırasında birkaç işçinin yaralanmasıyla ilgili olarak ön soruşturma yürütülüyor” diye açıkladı.
Olayda can kaybını olmadığı kaydedildi. Rusya’nın en büyük özel doğalgaz ve petrol üreticisi olan Novatek’in Yarudey petrol ve doğalgaz sahası 2015’te hizmete girmişti.