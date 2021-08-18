https://tr.sputniknews.com/20210818/olimpiyat-madalyasini-izinsiz-isiran-japon-belediye-baskani-3-aylik-maasinin-kesilmesini-onerdi-1048142734.html

Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini önerdi

Olimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini önerdi

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Japon sporcunun madalyasını izin almadan ısırdığı için eleştirilen... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T23:27+0300

2021-08-18T23:27+0300

2021-08-18T23:28+0300

dünya

japonya

2020 tokyo olimpiyatları

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Ülke basınındaki habere göre, Nagoya kenti Belediye Başkanı Takashi Kawamura, sporcunun altın madalyasını ısırması nedeniyle 3 ay maaş almamaya hazır olduğunu duyurdu.Takashi, basına yaptığı açıklamada, yüzme branşında altın madalya kazanan Miu Goto'nun madalyasını ısırdığı için "ahlaki olarak sorumlu hissettiğini ve kendisini ağır cezayla uyarmak istediğini" söyledi.Olimpiyat şampiyonu sporcuya karşı "uygunsuz davranış"da bulunduğunu kabul eden Takashi, olayın ardından bir de "tacize karşı bilinçlendirme atölyesine" katıldığını belirtti.Belediye başkanının, eylül ayında teklifi belediye meclise sunması beklenirken, maaş kesintisi teklifinin 18 bin 603 doları bulacağı bilgisi paylaşıldı.Takashi'nin tavrının Japonya'da geniş çaplı tepkilere yol açtığı belirtiliyor.İstifa çağrılarını reddeden Takashi, Nagoya halkına hizmet etmeyi sürdürmek istediği söyledi.

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japonya, 2020 tokyo olimpiyatları