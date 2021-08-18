https://tr.sputniknews.com/20210818/omerli-baraji-son-10-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1048127313.html

Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Ömerli Barajı son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 90.35 seviyesi ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T14:07+0300

2021-08-18T14:07+0300

2021-08-18T14:36+0300

türkiye

baraj

doluluk oranı

ömerli

iski

içme suyu

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İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların en büyüğü olan Ömerli Barajı yüzde 90.35 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.İstanbul'a su veren barajların genel doluluk oranı yüzde 61.69 seviyesinde görülürken, Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 18 Ağustos 2021 itibariyle yüzde 90.35 olarak kayıtlara geçti.Öte yandan, Ömerli Barajı drone ile havadan da görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20210630/istanbul-barajlarinda-doluluk-orani-azaldi-1044854457.html

türkiye

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baraj, doluluk oranı, ömerli, iski, içme suyu