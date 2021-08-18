Pereira: Gol atan, bitirici bir golcü istiyorum

, özgüveni yerine geldiğinde Belçika'daki gibi çok gol atacak. Elimde sihirli bir değnek yok, zaman belirtmem mümkün değil. Gün gün gelişimimizi artırıp iyi bir takım olacağız. Hayatta çok fazla söz verilir ama birçok insan sözlerini tutamaz. Benim de verdiğim söz; spesifik bir başarıdan ziyade çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağıma dairdi. Futboldan dolayıÇok stres yapıyorum."