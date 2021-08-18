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https://tr.sputniknews.com/20210818/pereira-gol-atan-bitirici-bir-golcu-istiyorum-1048130919.html
Pereira: Gol atan, bitirici bir golcü istiyorum
Pereira: Gol atan, bitirici bir golcü istiyorum
Vítor Pereira, " Gol atan, bitirici, fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum. Kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek bir golcü olsun istiyorum"... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T16:01+0300
2021-08-18T16:01+0300
yaşam
fenerbahçe
vitor pereira
maç
basın açıklaması
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yarın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak HJK Helsinki maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.Pereira, şunları kaydetti:'Futboldan dolayı saçlarım dökülüyor, çok stres yapıyorum'
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fenerbahçe, vitor pereira, maç, basın açıklaması

Pereira: Gol atan, bitirici bir golcü istiyorum

16:01 18.08.2021
© İHAVitor Pereira
Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© İHA
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Vítor Pereira, " Gol atan, bitirici, fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum. Kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek bir golcü olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yarın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak HJK Helsinki maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Pereira, şunları kaydetti:
"Eksiklere çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu tutan ve kaybedince reaksiyon gösteren bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. İki oyuncumuzun sakatlığı da işimizi zorlaştıracak ama eminim ki oynayanlar da elinden geleni yapacak.

'Futboldan dolayı saçlarım dökülüyor, çok stres yapıyorum'

HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Gol atan, bitirici, fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum. Kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek bir golcü olsun istiyorum.
Samatta, özgüveni yerine geldiğinde Belçika'daki gibi çok gol atacak. Elimde sihirli bir değnek yok, zaman belirtmem mümkün değil. Gün gün gelişimimizi artırıp iyi bir takım olacağız. Hayatta çok fazla söz verilir ama birçok insan sözlerini tutamaz. Benim de verdiğim söz; spesifik bir başarıdan ziyade çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağıma dairdi. Futboldan dolayı saçlarım dökülüyor. Çok stres yapıyorum."
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