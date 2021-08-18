https://tr.sputniknews.com/20210818/prof-dr-ergin-ciftci-asilanamayan-cocuklara-koza-stratejisi-uygulanmali-1048125278.html

Prof. Dr. Ergin Çiftçi: Aşılanamayan çocuklara koza stratejisi uygulanmalı

Prof. Dr. Ergin Çiftçi: Aşılanamayan çocuklara koza stratejisi uygulanmalı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, aşılama konusunda Türkiye’nin hızının iyi... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T13:11+0300

2021-08-18T13:11+0300

2021-08-18T13:11+0300

türkiye

ankara

istanbul

türkiye

okul

çocuk

enfeksiyon

aşı

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048125149_192:0:1723:861_1920x0_80_0_0_ea897d71fbf0882184e6732688aa724c.png

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Enfeksiyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ergin Çiftçi, RS FM’de Sinan Onuş’la Ankara Masası programının konuğu oldu.‘Çocukları aşılamadan salgının kontrol edilmesi zor’Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü gençlere aşılama sürecine başladı. Kararı olumlu karşılayan Prof. Dr. Çiftçi, şunları söyledi:‘Önemsenmesi gereken bir yan etki değil’Özellikle çocukların aşılanması konusunda aşının yan etkileri de aileleri endişelendiriyor. Çiftçi ise bu konuda net konuştu:‘Anne babaları da okuldaki personel de aşılanmalı’Kovid-19 konusunda bir diğer gündem maddesi ise okulların açılacak olması. Ortak endişe, okulların açılmasıyla vaka sayısının artma ihtimali. Salgında kontrolün şu an için aşıyla olacağını belirten Prof. Dr. Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Zorunluluk olmadıkça 4. doza gerek yok’3. dazdan sonra 4. doz olunmalı mı, olunmamalı mı tartışması da bu hafta Türkiye’nin gündem başlıklarından oldu. Prof. Dr. Ergin Çiftçi, kaç doz aşı olunması gerektiği konusunda şu açıklamayı yaptı:Türkiye’nin aşılama hızının da iyi olduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Aşılama hızımız çok iyi. Aşı temininde zorlandık ama aşı üretmiyorsanız size kimse öncelik tanımaz. Sağlık altyapısı çok iyi. Sağlık çalışanları zor koşullarda çalışmaya alışkın. Bunu yavaşlatabilecek tek şey aşı tereddüdü. O yenilebilirse, toplumun büyük kısmı aşılanır” dedi.‘Kovid-19’u soğuk algınlığından ayırmak zor’Ankara Masası programında Prof. Dr. Çiftçi’ye Kovid-19 ile soğuk algınlığı virüsünün nasıl ayırt edileceği de soruldu. Çiftçi’ye göre, bu ayrımı yapmak çok da kolay değil:

türkiye

ankara

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sinan Onuş https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1043523303_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_8aa35b3097d50368e7707f7b2f1cdd03.jpg

Sinan Onuş https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1043523303_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_8aa35b3097d50368e7707f7b2f1cdd03.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sinan Onuş https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1043523303_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_8aa35b3097d50368e7707f7b2f1cdd03.jpg

ankara, istanbul, türkiye, okul, çocuk, enfeksiyon, aşı, koronavirüs, kovid-19, biontech