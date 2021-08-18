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Rospotrebnadzor: Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesi sürü bağışıklığı ile mümkün
Rospotrebnadzor: Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesi sürü bağışıklığı ile mümkün
Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesinin sürü... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T17:44+0300
2021-08-18T17:44+0300
koronavirüs
grip
rusya’da koronavirüs salgını
sürü bağışıklığı
varyant
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mevsimsel bir hastalığa dönüşebilmesi için toplumdaki bağışıklık seviyesinin yüzde 80'e ulaşması gerektiğini belirtti.Gorelov, “Sürü bağışıklığı seviyesine ulaşılırsa, virüs daha az değişecektir, çünkü sadece bağışıklığı gelişmemiş organizmalarda mutasyona uğrar. Sürü bağışıklığı için yüzde 80 oranına ulaşılması gerekiyor” dedi.Rus uzman, koronavirüs ile ilgili temel verilerin elde edildiği, ancak virüsün sürekli değiştiğini, bu nedenle virüsle ilgili incelemelerin tamamlandığının söylenemeyeceğini kaydettiDeğişen virüsün yeni özellikler kazanması nedeniyle, Rusya dahil birçok ülkede temelde birbirinden farklı olan çeşitli genotiplerin dolaşımının sürekli olarak izlendiğini belirten Gorelov, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar koronavirüsün ilgi odağı olmaya devam edeceğini vurguladı.Daha önce, Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Fisenko, yakın gelecekte koronavirüse karşı sürü bağışıklığını oluşturmanın mümkün olacağını belirtmişti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Yevgeniy Timakov ise, sürü bağışıklığının oluşması için epidemiyolojik sürecin kontrol altına alınması ve aynı anda enfekte olan hasta sayısının azaltılması gerektiğini ifade etmişti.
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grip, rusya’da koronavirüs salgını, sürü bağışıklığı, varyant

Rospotrebnadzor: Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesi sürü bağışıklığı ile mümkün

17:44 18.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs
Rusya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
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Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesinin sürü bağışıklığı ile mümkün olabileceğini söyledi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mevsimsel bir hastalığa dönüşebilmesi için toplumdaki bağışıklık seviyesinin yüzde 80'e ulaşması gerektiğini belirtti.
Gorelov, Sürü bağışıklığı seviyesine ulaşılırsa, virüs daha az değişecektir, çünkü sadece bağışıklığı gelişmemiş organizmalarda mutasyona uğrar. Sürü bağışıklığı için yüzde 80 oranına ulaşılması gerekiyor” dedi.
Rus uzman, koronavirüs ile ilgili temel verilerin elde edildiği, ancak virüsün sürekli değiştiğini, bu nedenle virüsle ilgili incelemelerin tamamlandığının söylenemeyeceğini kaydetti
Değişen virüsün yeni özellikler kazanması nedeniyle, Rusya dahil birçok ülkede temelde birbirinden farklı olan çeşitli genotiplerin dolaşımının sürekli olarak izlendiğini belirten Gorelov, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar koronavirüsün ilgi odağı olmaya devam edeceğini vurguladı.
Daha önce, Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Fisenko, yakın gelecekte koronavirüse karşı sürü bağışıklığını oluşturmanın mümkün olacağını belirtmişti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Yevgeniy Timakov ise, sürü bağışıklığının oluşması için epidemiyolojik sürecin kontrol altına alınması ve aynı anda enfekte olan hasta sayısının azaltılması gerektiğini ifade etmişti.
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