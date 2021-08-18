https://tr.sputniknews.com/20210818/rospotrebnadzor-kovid-19un-mevsimsel-bir-hastaliga-donusmesi-suru-bagisikligi-ile-mumkun-1048134785.html

Rospotrebnadzor: Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesi sürü bağışıklığı ile mümkün

Rospotrebnadzor: Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesi sürü bağışıklığı ile mümkün

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Kovid-19’un mevsimsel bir hastalığa dönüşmesinin sürü... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T17:44+0300

2021-08-18T17:44+0300

2021-08-18T17:44+0300

koronavirüs

grip

rusya’da koronavirüs salgını

sürü bağışıklığı

varyant

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mevsimsel bir hastalığa dönüşebilmesi için toplumdaki bağışıklık seviyesinin yüzde 80'e ulaşması gerektiğini belirtti.Gorelov, “Sürü bağışıklığı seviyesine ulaşılırsa, virüs daha az değişecektir, çünkü sadece bağışıklığı gelişmemiş organizmalarda mutasyona uğrar. Sürü bağışıklığı için yüzde 80 oranına ulaşılması gerekiyor” dedi.Rus uzman, koronavirüs ile ilgili temel verilerin elde edildiği, ancak virüsün sürekli değiştiğini, bu nedenle virüsle ilgili incelemelerin tamamlandığının söylenemeyeceğini kaydettiDeğişen virüsün yeni özellikler kazanması nedeniyle, Rusya dahil birçok ülkede temelde birbirinden farklı olan çeşitli genotiplerin dolaşımının sürekli olarak izlendiğini belirten Gorelov, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar koronavirüsün ilgi odağı olmaya devam edeceğini vurguladı.Daha önce, Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Fisenko, yakın gelecekte koronavirüse karşı sürü bağışıklığını oluşturmanın mümkün olacağını belirtmişti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Yevgeniy Timakov ise, sürü bağışıklığının oluşması için epidemiyolojik sürecin kontrol altına alınması ve aynı anda enfekte olan hasta sayısının azaltılması gerektiğini ifade etmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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grip, rusya’da koronavirüs salgını, sürü bağışıklığı, varyant