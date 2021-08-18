https://tr.sputniknews.com/20210818/rus-disisleri-navalniy-olayi-planli-bir-provokasyon-1048141902.html

Rus Dışişleri: Navalnıy olayı planlı bir provokasyon

Rus Dışişleri: Navalnıy olayı planlı bir provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir yıl önce Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın yaşadığı ‘zehirlenme’ olayının planlı bir provokasyon olduğunu bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T22:44+0300

2021-08-18T22:44+0300

2021-08-18T22:47+0300

dünya

almanya

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov

aleksey navalnıy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir yıl önce Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddialar sonrasında başlayan tartışmalara dair değelendirmede bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya yönetimi ve müttefiklerinin son 12 ayda gerçekleştirdiği eylemler, Rusya’ya karşı, ülkemizi dünya toplumu gözünde itibarsızlaştırmaya ve ulusal çıkarlarına zarar vermeye yönelik planlı bir provokasyon olduğunu açık bir şekilde gösteriyor" ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Navalnıy dosyasının' Rusya’yı durdurma amacıyla kullanıldığına inanıyor.Açıklamada, "Berlin ve müttefikleri, kendi doğrudan katkılarıyla yapay olarak yaratılan Navalnıy etrafındaki gürültüyü, ülkemize yönelik kapsamlı caydırma stratejisi kapsamında çeşitli uluslararası örgütlerin platformlarında yeni saldırıları, 'insan hakları endişesi' altında maskeleyerek hayata geçirmek için bahane olarak kullanma fırsatını kaçırmıyor. 'Navalnıy dosyası' tam da bu amaç uğruna kullanıldı" denildi.Almanya’nın, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmasına rağmen ‘arsızca yapılan’ suçlamalarını destekleyen hiçbir maddi ve belgesel delili şu ana kadar sunmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Adalet Bakanlığı’nın, sonuncusu 11 Mayıs 2021’de yollanan 8 sorgu mektubunun yanıtsız kaldığını belirterek, "Almanya’dan gelen resmi cevaplar her seferinde giderek daha alaycı ve meydan okuyan bir tonda oldu" vurgusunu yaptı.Navalnıy, 20 Ağustos 2020’de Rusya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk kentine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak destekçileri, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından blog yazarının Noviçok grubundan bir madde ile zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuş, 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmüştü.Bununla birlikte Alman istihbarat servisi BND'nin 1990'lardan bu yana Noviçok'a erişimi olduğu, bu maddenin yaklaşık 20 Batılı devlet tarafından incelendiği, oysa Rusya'nın kimyasal silah alanındaki çalışmalarını 1992'de durdurduğu ve 2017'de nükleer silahların tüm stoklarını imha ettiği ve bunun Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından onaylandığı biliniyor.Avrupa Birliği (AB), ekim ayında Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasıyla Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü’ne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210710/rus-disisleri-kimyasal-silahlarin-yasaklanmasi-orgutunun-navalniyle-ilgili-belgelerindeki-1044937687.html

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almanya, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov, aleksey navalnıy