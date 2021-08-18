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https://tr.sputniknews.com/20210818/rus-disisleri-rusya-kuzey-makedonyanin-dostca-olmayan-adimini-karsiliksiz-birakmayacak-1048116378.html
Rus Dışişleri: Rusya, Kuzey Makedonya'nın dostça olmayan adımını karşılıksız bırakmayacak
Rus Dışişleri: Rusya, Kuzey Makedonya'nın dostça olmayan adımını karşılıksız bırakmayacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Kuzey Makedonya'nın bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T03:38+0300
2021-08-18T03:38+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
rus diplomat
sınır dışı
kuzey makedonya
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Makedonya'nın bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararının dostça olmayan bir adım olduğunu ve karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti.Gruşko, yaptığı açıklamada, "Böylesi haksız ve dostça olmayan bir adım, elbette karşılıksız bırakılmayacak" dedi.Daha önce, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, faaliyetlerinin Kuzey Makedonya'da kabul edilen diplomatik kurallara aykırı olduğunu düşündükleri Rusya Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesinin talep edildiğini duyurmuştu.Öte yandan, Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmeden 10 gün önce iş gezisini tamamlayarak Kuzey Makedonya’dan ayrıldığı belirtilmişti.
kuzey makedonya
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rusya dışişleri bakanlığı, rus diplomat, sınır dışı, kuzey makedonya

Rus Dışişleri: Rusya, Kuzey Makedonya'nın dostça olmayan adımını karşılıksız bırakmayacak

03:38 18.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Kuzey Makedonya'nın bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Makedonya'nın bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararının dostça olmayan bir adım olduğunu ve karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti.
Gruşko, yaptığı açıklamada, "Böylesi haksız ve dostça olmayan bir adım, elbette karşılıksız bırakılmayacak" dedi.
Daha önce, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, faaliyetlerinin Kuzey Makedonya'da kabul edilen diplomatik kurallara aykırı olduğunu düşündükleri Rusya Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesinin talep edildiğini duyurmuştu.
Öte yandan, Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmeden 10 gün önce iş gezisini tamamlayarak Kuzey Makedonya’dan ayrıldığı belirtilmişti.
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