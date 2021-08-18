https://tr.sputniknews.com/20210818/rus-disisleri-rusya-kuzey-makedonyanin-dostca-olmayan-adimini-karsiliksiz-birakmayacak-1048116378.html

Rus Dışişleri: Rusya, Kuzey Makedonya'nın dostça olmayan adımını karşılıksız bırakmayacak

Rus Dışişleri: Rusya, Kuzey Makedonya'nın dostça olmayan adımını karşılıksız bırakmayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Kuzey Makedonya'nın bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T03:38+0300

2021-08-18T03:38+0300

2021-08-18T03:38+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

rus diplomat

sınır dışı

kuzey makedonya

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Makedonya'nın bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararının dostça olmayan bir adım olduğunu ve karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti.Gruşko, yaptığı açıklamada, "Böylesi haksız ve dostça olmayan bir adım, elbette karşılıksız bırakılmayacak" dedi.Daha önce, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, faaliyetlerinin Kuzey Makedonya'da kabul edilen diplomatik kurallara aykırı olduğunu düşündükleri Rusya Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesinin talep edildiğini duyurmuştu.Öte yandan, Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmeden 10 gün önce iş gezisini tamamlayarak Kuzey Makedonya’dan ayrıldığı belirtilmişti.

kuzey makedonya

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rusya dışişleri bakanlığı, rus diplomat, sınır dışı, kuzey makedonya