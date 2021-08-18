https://tr.sputniknews.com/20210818/rusya-ucaklar-konusunda-turkiyeyle-isbirligini-genisletmeye-hazir-1048133284.html

Rusya, uçaklar konusunda Türkiye’yle işbirliğini genişletmeye hazır

Rusya, uçaklar konusunda Türkiye’yle işbirliğini genişletmeye hazır

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport, uçak ve helikopterlerin tedariki konusunda Türkiye’yle işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını belirtti. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T16:58+0300

2021-08-18T16:58+0300

2021-08-18T16:58+0300

görüş

rosoboroneksport

uçak

ithalat

işbirliği

savunma

maksim durnev

ihracat

idef 2021

denis gizunov

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Rosoboroneksport’un IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’ndaki heyetinin başkanı Denis Gizunov, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye ile TF-X (5. nesil savaş uçağı geliştirme) programı ile ilgili olarak Türk tarafına yardımcı olmak için belli görüşmeler yapılıyor. Hatta daha geniş diyaloğa hazırız. Elbette Su-35, Türkiye’de pazarlamak için potansiyel bir ürün, ama Türk tarafı, işbirliği programına hangi uçağı bağlayacağına henüz sonuna kadar karar vermiş değil. Ama biz böyle bir işbirliği gelişimine hazırız. Her halükarda Türkiye yönünde, hava savunma teçhizatına ek olarak uçak ve helikopteri de ilerletiyoruz” ifadesini kullandı.Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, geçen mart ayında yaptığı açıklamada, talebin olması durumunda Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının olası tedarikiyle ilgili olarak Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.‘Türkiye’ye S-400’e ek olarak bu sistemleri koruyacak teçhizat satmaya hazırız’Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sisteminin tedariki konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Rosoboroneksport yetkilisi, “Belli sorunlar var, tamamlanması gerekiyor. Türk tarafı ikinci alay sistem için sözleşme imzalamaya ilgi duyuyor. Aslında bu konu, Türk meslektaşlarımız için öncelik. Sadece S-400 değil, diğer projelerle ilgili de görüşmeye devam ediyoruz, buna S-400 sistemlerinin savunmasını sağlayan teçhizat da dahil” dedi.

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rosoboroneksport, uçak, ithalat, işbirliği, savunma, maksim durnev, ihracat, idef 2021, denis gizunov