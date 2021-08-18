https://tr.sputniknews.com/20210818/rusya-ve-tacikistan-liderleri-afganistandaki-durumu-gorustu-1048137511.html

Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü

Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, bugünkü telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiler. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T19:25+0300

2021-08-18T19:25+0300

2021-08-18T19:25+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

vladimir putin

afganistan

tacikistan

taliban

görüşme

emomali rahmon

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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Afganistan’daki duruma ilişkin kapsamlı görüş alış verişi yapıldı. Bölgede istikrarın korunması için sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bu ülkedeki durumun bir an önce normalleştirilmesinin önemi vurgulandı. Rusya ve Tacikistan'ın ilgili departmanları arasında düzenli temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.İki ülke liderinin ayrıca Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvelerine yapılan hazırlık çalışmalarını da ele aldıkları ifade edildi.

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rusya, vladimir putin, afganistan, tacikistan, taliban, görüşme, emomali rahmon