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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/rusya-ve-tacikistan-liderleri-afganistandaki-durumu-gorustu-1048137511.html
Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, bugünkü telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiler. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T19:25+0300
2021-08-18T19:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
vladimir putin
afganistan
tacikistan
taliban
görüşme
emomali rahmon
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Afganistan’daki duruma ilişkin kapsamlı görüş alış verişi yapıldı. Bölgede istikrarın korunması için sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bu ülkedeki durumun bir an önce normalleştirilmesinin önemi vurgulandı. Rusya ve Tacikistan'ın ilgili departmanları arasında düzenli temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.İki ülke liderinin ayrıca Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvelerine yapılan hazırlık çalışmalarını da ele aldıkları ifade edildi.
rusya
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rusya, vladimir putin, afganistan, tacikistan, taliban, görüşme, emomali rahmon

Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü

19:25 18.08.2021
© AP PhotoAfganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum
Afganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AP Photo
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, bugünkü telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiler.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Afganistan’daki duruma ilişkin kapsamlı görüş alış verişi yapıldı. Bölgede istikrarın korunması için sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bu ülkedeki durumun bir an önce normalleştirilmesinin önemi vurgulandı. Rusya ve Tacikistan'ın ilgili departmanları arasında düzenli temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.
İki ülke liderinin ayrıca Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvelerine yapılan hazırlık çalışmalarını da ele aldıkları ifade edildi.
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