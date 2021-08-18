Rusya ve Tacikistan liderleri, Afganistan’daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Afganistan’daki duruma ilişkin kapsamlı görüş alış verişi yapıldı. Bölgede istikrarın korunması için sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bu ülkedeki durumun bir an önce normalleştirilmesinin önemi vurgulandı. Rusya ve Tacikistan'ın ilgili departmanları arasında düzenli temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.İki ülke liderinin ayrıca Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvelerine yapılan hazırlık çalışmalarını da ele aldıkları ifade edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, bugünkü telefon görüşmesinde Afganistan’daki durumu değerlendirdiler.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Afganistan’daki duruma ilişkin kapsamlı görüş alış verişi yapıldı. Bölgede istikrarın korunması için sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bu ülkedeki durumun bir an önce normalleştirilmesinin önemi vurgulandı. Rusya ve Tacikistan'ın ilgili departmanları arasında düzenli temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı” ifadesine yer verildi.
İki ülke liderinin ayrıca Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvelerine yapılan hazırlık çalışmalarını da ele aldıkları ifade edildi.