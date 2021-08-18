Rusya'da 20 bin 914 yeni Kovid-19 vakası

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 20 bin 914 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (2o bin 958) yüzde 0.21 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 663 bin 473’e yükseldi.Açıklamada, en fazla vakanın St. Petersburg (bin 636), başkent Moskova (bin 590) ve Moskova Bölgesinde (bin 240) saptandığı bilgisine yer verildi.Son 24 saat içinde 799 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 172 bin 909’a ulaştı. Gün içinde 20 bin 713 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 939 bin 37 oldu.Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın beşinci koronavirüs aşısının yakında hazır olacağını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın AB ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusuna ilişkin görüşmeleri sürdürdüğünü belirtmişti. Rusya’nın geliştirdiği mevcut dört aşıdan hiç biri şu ana kadar AB’de onay almış değil. Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından değerlendirme süreci devam ediyor.
Rusya'da son 24 saatte 20 bin 914 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son rakamlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının 6 milyon 663 bin 473’e yükseldiği bildirildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 20 bin 914 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (2o bin 958) yüzde 0.21 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 663 bin 473’e yükseldi.
Açıklamada, en fazla vakanın St. Petersburg (bin 636), başkent Moskova (bin 590) ve Moskova Bölgesinde (bin 240) saptandığı bilgisine yer verildi.
Son 24 saat içinde 799 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 172 bin 909’a ulaştı. Gün içinde 20 bin 713 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 939 bin 37 oldu.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın beşinci koronavirüs aşısının yakında hazır olacağını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın AB ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusuna ilişkin görüşmeleri sürdürdüğünü belirtmişti. Rusya’nın geliştirdiği mevcut dört aşıdan hiç biri şu ana kadar AB’de onay almış değil. Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından değerlendirme süreci devam ediyor.