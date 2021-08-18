Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/rusyada-asi-yaptiran-vatandaslara-cekilisle-para-odulu-verilecek-1048122552.html
Rusya’da aşı yaptıran vatandaşlara çekilişle para ödülü verilecek
Rusya’da aşı yaptıran vatandaşlara çekilişle para ödülü verilecek
Rusya hükümeti, koronavirüse karşı aşı yaptıran vatandaşlar arasında para ödülünün dağıtılacağı çekilişin kurallarını onayladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T11:48+0300
2021-08-18T11:48+0300
dünya
rusya
koronavirüs
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047918808_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_b755be7155667b92c22911eee406b77f.jpg
Bakanlar kurulunun açıklamasında, "Kovid-19’a karşı aşı yaptıran vatandaşları teşvik etmeye yönelik program başlatılacak. Konuyla ilgili karar Başbakan Mihail Mişustin tarafından onaylandı. Çekilişe 18 yaş üstü vatandaşlar katılabilecek” ifadeleri yer aldı.Açıklamaya göre, program 1 Eylül-1 Aralık 2021 döneminde, aşı kayıt sistemi üzerindeki bireysel kayıt numaraları üzerinden gerçekleştirilecek. Bonuszazdorove.rf sitesinde düzenlenecek çekilişin sonuçları aynı sitede ve basında yer alacak. Çekilişle 1000 talihli belirlenecek. Her talihliye 100 bin ruble (11 bin 500 TL) verilecek. Çekiliş sonuçları özel bir komisyon tarafından onaylanacak.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047918808_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_c48a7dda50222dd434830e9a69c7b256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, koronavirüs, sputnik v

Rusya’da aşı yaptıran vatandaşlara çekilişle para ödülü verilecek

11:48 18.08.2021
© AFP 2021 / DIMITAR DILKOFFRusya / Sputnik V
Rusya / Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AFP 2021 / DIMITAR DILKOFF
Abone ol
Rusya hükümeti, koronavirüse karşı aşı yaptıran vatandaşlar arasında para ödülünün dağıtılacağı çekilişin kurallarını onayladı.
Bakanlar kurulunun açıklamasında, "Kovid-19’a karşı aşı yaptıran vatandaşları teşvik etmeye yönelik program başlatılacak. Konuyla ilgili karar Başbakan Mihail Mişustin tarafından onaylandı. Çekilişe 18 yaş üstü vatandaşlar katılabilecek” ifadeleri yer aldı.
Açıklamaya göre, program 1 Eylül-1 Aralık 2021 döneminde, aşı kayıt sistemi üzerindeki bireysel kayıt numaraları üzerinden gerçekleştirilecek. Bonuszazdorove.rf sitesinde düzenlenecek çekilişin sonuçları aynı sitede ve basında yer alacak. Çekilişle 1000 talihli belirlenecek. Her talihliye 100 bin ruble (11 bin 500 TL) verilecek. Çekiliş sonuçları özel bir komisyon tarafından onaylanacak.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce