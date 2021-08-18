https://tr.sputniknews.com/20210818/rusyada-asi-yaptiran-vatandaslara-cekilisle-para-odulu-verilecek-1048122552.html

Rusya’da aşı yaptıran vatandaşlara çekilişle para ödülü verilecek

Rusya’da aşı yaptıran vatandaşlara çekilişle para ödülü verilecek

Rusya hükümeti, koronavirüse karşı aşı yaptıran vatandaşlar arasında para ödülünün dağıtılacağı çekilişin kurallarını onayladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T11:48+0300

2021-08-18T11:48+0300

2021-08-18T11:48+0300

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Bakanlar kurulunun açıklamasında, "Kovid-19’a karşı aşı yaptıran vatandaşları teşvik etmeye yönelik program başlatılacak. Konuyla ilgili karar Başbakan Mihail Mişustin tarafından onaylandı. Çekilişe 18 yaş üstü vatandaşlar katılabilecek” ifadeleri yer aldı.Açıklamaya göre, program 1 Eylül-1 Aralık 2021 döneminde, aşı kayıt sistemi üzerindeki bireysel kayıt numaraları üzerinden gerçekleştirilecek. Bonuszazdorove.rf sitesinde düzenlenecek çekilişin sonuçları aynı sitede ve basında yer alacak. Çekilişle 1000 talihli belirlenecek. Her talihliye 100 bin ruble (11 bin 500 TL) verilecek. Çekiliş sonuçları özel bir komisyon tarafından onaylanacak.

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rusya, koronavirüs, sputnik v