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Rusya’da orman yangınlarıyla mücadele için dev bir ‘zencefilli kurabiye’ işe alındı
Rusya’da orman yangınlarıyla mücadele için dev bir ‘zencefilli kurabiye’ işe alındı
Rusya’da Acil Durumlar Bakanlığı’nın Tula bölge idaresi, orman yangınlarının önlenmesi konusunda ders vermesi için dev bir ‘zencefilli kurabiyeyi’ işe aldı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T16:50+0300
2021-08-18T16:50+0300
rusya
sosyal medya
tula
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orman yangını
orman
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
acil durumlar bakanlığı
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Rusya’nın Tula kentinde, Acil Durumlar Bakanlığı’nın yerel yetkilileri, ekibe yeni birini almaya kadar verdi. Bakanlığın bölge idaresinde çalışanlar arasında yapılan oylama sonucunda dev zencefilli kurabiye şeklindeki maskot Tula Pryanik (Tula Kurabiyesi) göreve başladı. Tula Pryanik, küçüklere acil durumlarda neler yapılması gerektiğini, doğada yangın çıkmasına neden olmayıp nasıl sorumlu davranılacağını öğretecek.‘Çiçeği burnunda memur’ olan Tula Pryanik, “Çocuklara acil bir durumla nasıl başa çıkabileceklerini öğretmek bizim için her zaman önemli olmuştur. Benim pozisyonumda biri çocukları sevmeli, onlara saygı duymalı ve mümkün olduğunca çok erdem aktarmalı” dedi.Halihazırda bir dinlenme merkezinde çocuklara bir güvenlik dersi veren Tula Pryanik’in bölgedeki tüm okulları ziyaret etmesi planlanıyor. Maskot, şeklini ve ismini bölgenin hamur işleriyle ünlü olmasından alıyor.Diğer yandan karar kimileri tarafından olumlu karşılansa da sosyal medyada eleştirilere de neden oldu. Tula Pryanik’i, Sünger Bob’a hatta eski ABD Başkanı Donald Trump’a benzetenler oldu.Sibirya ve Uzak Doğu Bölgesi’nde yangınlarla mücadele sürerken, yangın güvenliği Rusya’da şu an en önem verilen konulardan. Yangınlar bir milyon hektardan fazla bir alanı kapladı.Rusya’da orman yangınlarıyla mücadele için dev bir ‘zencefilli kurabiye’ işe alındı
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rusya, sosyal medya, tula, donald trump, orman yangını, orman, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), acil durumlar bakanlığı

Rusya’da orman yangınlarıyla mücadele için dev bir ‘zencefilli kurabiye’ işe alındı

16:50 18.08.2021
© YouTubeRusya’da Acil Durumlar Bakanlığı’nın Tula bölge idaresi, orman yangınlarının önlenmesi konusunda ders vermesi için dev bir ‘zencefilli kurabiyeyi’ işe aldı.
Rusya’da Acil Durumlar Bakanlığı’nın Tula bölge idaresi, orman yangınlarının önlenmesi konusunda ders vermesi için dev bir ‘zencefilli kurabiyeyi’ işe aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© YouTube
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Rusya’da Acil Durumlar Bakanlığı’nın Tula bölge idaresi, orman yangınlarının önlenmesi konusunda ders vermesi için dev bir ‘zencefilli kurabiyeyi’ işe aldı.
Rusya’nın Tula kentinde, Acil Durumlar Bakanlığı’nın yerel yetkilileri, ekibe yeni birini almaya kadar verdi. Bakanlığın bölge idaresinde çalışanlar arasında yapılan oylama sonucunda dev zencefilli kurabiye şeklindeki maskot Tula Pryanik (Tula Kurabiyesi) göreve başladı. Tula Pryanik, küçüklere acil durumlarda neler yapılması gerektiğini, doğada yangın çıkmasına neden olmayıp nasıl sorumlu davranılacağını öğretecek.
‘Çiçeği burnunda memur’ olan Tula Pryanik, “Çocuklara acil bir durumla nasıl başa çıkabileceklerini öğretmek bizim için her zaman önemli olmuştur. Benim pozisyonumda biri çocukları sevmeli, onlara saygı duymalı ve mümkün olduğunca çok erdem aktarmalı” dedi.
Halihazırda bir dinlenme merkezinde çocuklara bir güvenlik dersi veren Tula Pryanik’in bölgedeki tüm okulları ziyaret etmesi planlanıyor. Maskot, şeklini ve ismini bölgenin hamur işleriyle ünlü olmasından alıyor.
Diğer yandan karar kimileri tarafından olumlu karşılansa da sosyal medyada eleştirilere de neden oldu. Tula Pryanik’i, Sünger Bob’a hatta eski ABD Başkanı Donald Trump’a benzetenler oldu.
Sibirya ve Uzak Doğu Bölgesi’nde yangınlarla mücadele sürerken, yangın güvenliği Rusya’da şu an en önem verilen konulardan. Yangınlar bir milyon hektardan fazla bir alanı kapladı.Rusya’da orman yangınlarıyla mücadele için dev bir ‘zencefilli kurabiye’ işe alındı
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