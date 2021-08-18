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Rusya’dan Google’a yeni ceza kararı
Rusya’dan Google’a yeni ceza kararı
Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketi Google hakkında daha önceki cezalara... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T03:07+0300
2021-08-18T03:09+0300
yaşam
rusya
google
para cezası
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Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Google, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 4 milyon ruble (yaklaşık 46 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Daha sonra öğrenildiği üzere Google’a, benzer bir ihlalden dolayı 1.5 milyon ruble (17.2 bin TL) daha para cezası verildi. Açıklamada, “Google LLC, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddesinde öngörülen idari suçları işlemekten suçlu bulundu ve 4 milyon ruble tutarında idari para cezasına çarptırıldı” denildi. Daha sonra Google’ın ayrıca ‘1.5 milyon ruble tutarında idari cezaya’ çarptırıldığı öğrenildi. Amerikan teknoloji devi hakkında toplam olarak 5 yeni protokol oluşturulurken bunların dördü yasaklı içeriklerin kaldırılmaması, beşincisi ise aşırıcılık faaliyetleri çağrıları içeren bilgileri ya da internet sayfalarını kaldırılmaması ile ilgili. Google hakkında şimdiye kadar benzer protokoller ile 6 milyon ruble, arama sonuçlarının filtrelenmesinin yetersizliği için 3.5 milyon ruble tutarında para cezası kararı verilmişti. ABD’li şirket geçen temmuzda ayrıca Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini yerelleştirmeyi reddettiği için ilk kez 3 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210713/fransadan-googlea-500-milyon-euro-para-cezasi-1044956493.html
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rusya, google, para cezası

Rusya’dan Google’a yeni ceza kararı

03:07 18.08.2021 (güncellendi: 03:09 18.08.2021)
© REUTERS / Dado RuvicGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle ABD merkezli teknoloji şirketi Google hakkında daha önceki cezalara ek olarak 4 milyon ruble para cezası kararı aldı.
Moskova Taganskiy Bölgesi Sulh Ceza Mahkemesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Google, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 4 milyon ruble (yaklaşık 46 bin TL) para cezasına çarptırıldı.
Daha sonra öğrenildiği üzere Google’a, benzer bir ihlalden dolayı 1.5 milyon ruble (17.2 bin TL) daha para cezası verildi.
Açıklamada, “Google LLC, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Yasası’nın ilgili maddesinde öngörülen idari suçları işlemekten suçlu bulundu ve 4 milyon ruble tutarında idari para cezasına çarptırıldı” denildi.
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Daha sonra Google’ın ayrıca ‘1.5 milyon ruble tutarında idari cezaya’ çarptırıldığı öğrenildi.
Amerikan teknoloji devi hakkında toplam olarak 5 yeni protokol oluşturulurken bunların dördü yasaklı içeriklerin kaldırılmaması, beşincisi ise aşırıcılık faaliyetleri çağrıları içeren bilgileri ya da internet sayfalarını kaldırılmaması ile ilgili.
Google hakkında şimdiye kadar benzer protokoller ile 6 milyon ruble, arama sonuçlarının filtrelenmesinin yetersizliği için 3.5 milyon ruble tutarında para cezası kararı verilmişti. ABD’li şirket geçen temmuzda ayrıca Rus kullanıcıların kişisel bilgilerini yerelleştirmeyi reddettiği için ilk kez 3 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı.
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