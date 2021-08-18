https://tr.sputniknews.com/20210818/rusyanin-afganistan-buyukelcisi-kentteki-durumu-gozlemlemek-uzere-kabili-ziyaret-edecek-1048114497.html

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi, kentteki durumu gözlemlemek üzere Kabil'de gezinti yapacak

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi, kentteki durumu gözlemlemek üzere Kabil'de gezinti yapacak

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban tarafından ele geçirilen başkent Kabil'in güvenli olup olmadığından emin olmak için örgüt... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T01:37+0300

2021-08-18T01:37+0300

2021-08-18T02:08+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

kabil

ziyaret

dmitriy jirnov

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Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, geçtiğimiz günlerde Taliban militanlarının kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'e, kentin güvenli olup olmadığında emin olmak amacıyla gezinti düzenlemeyi planladığını belirtti.Rus Eho Moskvı radyosuna demeç veren Jirnov, Taliban temsilcileriyle kentte gezinti yapmak istediğini kaydederek, durumu kendi gözleriyle görmek ve sükunetin sağlanıp sağlanmadığından emin olmak istediğini söyledi.Taliban temsilcilerinden yapılan açıklamada ise, Rus büyükelçinin kentte istediği bir güzergahı seçmesinin mümkün olduğu ifade edildi.Öte yandan Taliban'ın, tüm güvenlik görevlilerine ve askerlere af taahhüdü verdiğini anımsatan Jirnov, "Cadı avı ya da tasfiye söz konusu değil" dedi.'Üst düzey yetkililerle güvenlik konularını görüşeceğim'Rus elçi, Taliban'ın Rus diplomatların 'tek saç teline bile zarar gelmemesini sağladığını' dile getirdi.Yarın kentte ve diğer bölgelerdeki güvenlik meselelerini koordine eden üst düzey Taliban yetkilileriyle bir görüşme yapacağı bilgisini paylaşan Jirnov, şöyle devam etti: "Liste uyarınca büyükelçiliğin tüm güvenlik konularını ayrıntılı olarak ele alacağım ki buradaki personel sağ salim çalışsın. Ayrıca elçiliğe ek olarak, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi de var, onun da korunması ve kollanması gerekiyor."'Her şey yolunda'Jirnov, ayrıca Taliban'ın Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'ni zırhlı araçlar ve makineli tüfeklerle koruduğunu söyleyerek, "Yüksek rütbeli görevliler tarafından yetkilendirilen bir tugay, bugün komutanı öncülüğünde bize geldi. Komutan, diplomatik misyonun güvenliğini sağlama yönündeki tüm direktifleri tasdik etti. Saat başı duruyorlar, makineli tüfekli bir zırhlı araç var, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

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rusya, afganistan, taliban, kabil, ziyaret, dmitriy jirnov