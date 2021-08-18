https://tr.sputniknews.com/20210818/rusyaya-ait-2-adet-tu-95ms-ucagi-japon-denizi-uzerinde-9-saatlik-ucus-gerceklestirdi-1048116081.html

Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS uçağı Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS uçağı Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35 jetleri eşliğinde Japon Denizi’nde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T03:09+0300

2021-08-18T03:09+0300

2021-08-18T03:09+0300

savunma

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rusya savunma bakanlığı

japon denizi

uçuş

tu-95ms

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 9 saat sürdü" ifadelerine yer verildi.Uçaklara, Doğu Askeri Bölgesi’ne ait Su-35S jetlerinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor" denildi.Açıklamada, tüm uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştirildiği kaydedildi.

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