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Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS uçağı Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS uçağı Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35 jetleri eşliğinde Japon Denizi’nde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T03:09+0300
2021-08-18T03:09+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
japon denizi
uçuş
tu-95ms
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 9 saat sürdü" ifadelerine yer verildi.Uçaklara, Doğu Askeri Bölgesi’ne ait Su-35S jetlerinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor" denildi.Açıklamada, tüm uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştirildiği kaydedildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, japon denizi, uçuş, tu-95ms

Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS uçağı Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdi

03:09 18.08.2021
© Sputnik / Владимир АстапковичTu-95MS stratejik bombardıman uçağı
Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının, Su-35 jetleri eşliğinde Japon Denizi’nde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Japon Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 9 saat sürdü" ifadelerine yer verildi.
Uçaklara, Doğu Askeri Bölgesi’ne ait Su-35S jetlerinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, "Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor" denildi.
Açıklamada, tüm uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştirildiği kaydedildi.
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