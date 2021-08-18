https://tr.sputniknews.com/20210818/saglik-bakani-koca-3-ilin-dusuk-riskli-iller-arasina-girdigini-acikladi-1048113890.html

Sağlık Bakanı Koca 3 ilin 'düşük riskli iller' arasına girdiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca 3 ilin 'düşük riskli iller' arasına girdiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden Ardahan, Çorum ve Mersin illerinin de düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T01:01+0300

2021-08-18T01:01+0300

2021-08-18T01:01+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ardahan, Çorum ve Mersin illerinin de düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.Bakan Koca paylaşımında "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi" ifadelerine yer verdi.Bakan Koca Şırnak için de "Şırnak 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üstüne çıktı" bilgilendirmesinde bulundu.

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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı