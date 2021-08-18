Selde yıkılan evinin 3 yıl kredisini ödeyecek

“70 bin TL kredi çektim. Evimi yaptım. Ayancık'ta daireler 500-600 bin TL. Şu an bu ay aldığım maaştan bana 300 TL para kalıyor. Ayancık'ta kiradayım. Her ay 2 bin TL. 3 sene ben bu krediyi ödeyeceğim. Keşke evime girebilseydim de bu krediyi rahat rahat ödeyebilseydim. Herkes mağdur. Faiziyle birlikte 100 bin TL ödeyeceğim. Emekli olacağım. Emekli parasını bankaya vereceğim. Evi yaptıralı 1 sene oldu. İçine eşyayı koydum. Ertesi gün ev gitti. Bunu yaptırayım çocuklara veririm dedim. Nasip olmadı. Şimdi emekli param da yetmeyecek onların düğününe derneğine.”