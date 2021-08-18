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https://tr.sputniknews.com/20210818/selde-yikilan-evinin-3-yil-kredisini-odeyecek-1048136915.html
Selde yıkılan evinin 3 yıl kredisini ödeyecek
Selde yıkılan evinin 3 yıl kredisini ödeyecek
Sinop’ta kredi çekerek yaptırdığı evi selde yıkılan Ertan Şen, 3 yıl daha borç ödeyeceğini söyledi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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sel
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sinop
kredi
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Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde yaşayan Ertan Şen, akrabasının binasına kat çıkarak kendisine ev yaptırdı. Dışını 1 sene önce tamamladığı evini eşyasını koyup yerleşmek için hazır hale getirdiği sırada ise yaşanan sel felaketi yaşandı.İhlas Haber Ajansı'nın haberin göre 70 bin TL kredi çektiğini söyleyen Şen, 3 yıl daha borcunu ödeyeceğini belirtti.Ertan Şen şöyle konuştu:
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sel, sinop, kredi

Selde yıkılan evinin 3 yıl kredisini ödeyecek

19:19 18.08.2021
© İHA Sinop'ta kredi çekerek yaptırdığı evi selde yıkılan vatandaş 3 yıl daha borç ödeyeceğini söyledi
 Sinop'ta kredi çekerek yaptırdığı evi selde yıkılan vatandaş 3 yıl daha borç ödeyeceğini söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© İHA
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Sinop’ta kredi çekerek yaptırdığı evi selde yıkılan Ertan Şen, 3 yıl daha borç ödeyeceğini söyledi.
Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde yaşayan Ertan Şen, akrabasının binasına kat çıkarak kendisine ev yaptırdı. Dışını 1 sene önce tamamladığı evini eşyasını koyup yerleşmek için hazır hale getirdiği sırada ise yaşanan sel felaketi yaşandı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberin göre 70 bin TL kredi çektiğini söyleyen Şen, 3 yıl daha borcunu ödeyeceğini belirtti.
Ertan Şen şöyle konuştu:
“70 bin TL kredi çektim. Evimi yaptım. Ayancık'ta daireler 500-600 bin TL. Şu an bu ay aldığım maaştan bana 300 TL para kalıyor. Ayancık'ta kiradayım. Her ay 2 bin TL. 3 sene ben bu krediyi ödeyeceğim. Keşke evime girebilseydim de bu krediyi rahat rahat ödeyebilseydim. Herkes mağdur. Faiziyle birlikte 100 bin TL ödeyeceğim. Emekli olacağım. Emekli parasını bankaya vereceğim. Evi yaptıralı 1 sene oldu. İçine eşyayı koydum. Ertesi gün ev gitti. Bunu yaptırayım çocuklara veririm dedim. Nasip olmadı. Şimdi emekli param da yetmeyecek onların düğününe derneğine.”
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